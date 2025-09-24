O que é a CCJ? Comissão mais poderosa do Senado rejeitou PEC da Blindagem

Analisa a constitucionalidade das propostas. O papel central da CCJ é verificar se projetos de lei, emendas à Constituição e tratados internacionais respeitam os princípios jurídicos e constitucionais do país. Sem esse aval, a tramitação não avança.

Também julga questões internas. Além de legislar, a comissão delibera sobre matérias regimentais e interpretações do funcionamento do próprio Senado, sendo um espaço de arbitragem institucional.

É um espaço estratégico de poder. Por ser a porta de entrada da maioria das propostas, a CCJ é disputada por partidos e lideranças que desejam influenciar a pauta e o andamento das votações.

Foi criada em 1935. A comissão existe desde a década de 1930 e passou por diferentes formatos ao longo das Constituições brasileiras. Hoje, ela mantém um papel consolidado de "guardiã da legalidade" e do equilíbrio entre os poderes e as Casas do Congresso.

Funciona como filtro do Legislativo. Em resumo, a CCJ é responsável por separar o que é juridicamente válido do que não pode prosperar, funcionando como um dos principais mecanismos de controle dentro do Congresso.

Também há uma CCJ na Câmara. Assim como no Senado, a Câmara dos Deputados possui sua própria Comissão de Constituição e Justiça, com funções semelhantes: analisar a constitucionalidade de projetos e emendas antes que sigam para votação no plenário.