Quem são os senadores que derrubaram a PEC da Blindagem na CCJ

Todos os 26 senadores da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado votaram para derrubar a PEC da Blindagem, que permitiria ao Congresso interromper processos criminais contra deputados e senadores.

O que aconteceu

Com a votação unânime, o regimento determina que a proposta seja arquivada. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) foi encaminhada para a Secretaria-Geral da Mesa, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deve arquivá-la após abrir a sessão, segundo o UOL apurou. Na Câmara, o projeto foi aprovado em dois turnos.

A blindagem aos parlamentares foi ressuscitada pela Câmara. Os deputados aprovaram a PEC da Blindagem com amplo apoio de partidos do centrão e do PL. A aprovação motivou protestos em dezenas de cidades brasileiras no último domingo.