Política

Quem são os senadores que derrubaram a PEC da Blindagem na CCJ

Do UOL, em Brasília e São Paulo
Atualizada em
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem na CCJ
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem na CCJ Imagem: Edilson Rodrigues - 28.fev.2024/Agência Senado

Todos os 26 senadores da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado votaram para derrubar a PEC da Blindagem, que permitiria ao Congresso interromper processos criminais contra deputados e senadores.

O que aconteceu

Com a votação unânime, o regimento determina que a proposta seja arquivada. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) foi encaminhada para a Secretaria-Geral da Mesa, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deve arquivá-la após abrir a sessão, segundo o UOL apurou. Na Câmara, o projeto foi aprovado em dois turnos.

A blindagem aos parlamentares foi ressuscitada pela Câmara. Os deputados aprovaram a PEC da Blindagem com amplo apoio de partidos do centrão e do PL. A aprovação motivou protestos em dezenas de cidades brasileiras no último domingo.

Relator da PEC, Alessandro Vieira (MDB-SE) atuou para derrubar a proposta. Em seu discurso na CCJ, o senador afirmou que o projeto incentiva a impunidade e abre as portas do Poder Legislativo para criminosos.

Veja quem são os 26 senadores que votaram para rejeitar a PEC:

  • Alessandro Vieira (MDB-SE)
  • Alan Rick (União-AC)
  • Angelo Coronel (PSD-BA)
  • Augusta Brito (PT-CE)
  • Carlos Portinho (PL-RJ)
  • Eduardo Braga (MDB-AM)
  • Eduardo Girão (Novo-CE)
  • Eliziane Gama (PSD-MA)
  • Esperidião Amin (PP-SC)
  • Fabiano Contarato (PT-ES)
  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
  • Jader Barbalho (MDB-PA)
  • Jorge Kajuru (PSB-GO)
  • Jorge Seif (PL-SC)
  • Laércio Oliveira (PP-SE)
  • Magno Malta (PL-ES)
  • Omar Aziz (PSD-AM)
  • Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
  • Randolfe Rodrigues (PT-AP)
  • Renan Calheiros (MDB-AL)
  • Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
  • Rogério Carvalho (PT-SE)
  • Rogério Marinho (PL-RN)
  • Sergio Moro (União-PR)
  • Soraya Thronicke (Podemos-MS)
  • Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

