Quem são os senadores que derrubaram a PEC da Blindagem na CCJ

Todos os 26 senadores da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado votaram para derrubar a PEC da Blindagem, que permitiria ao Congresso interromper processos criminais contra deputados e senadores.
O que aconteceu
Com a votação unânime, o regimento determina que a proposta seja arquivada. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) foi encaminhada para a Secretaria-Geral da Mesa, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deve arquivá-la após abrir a sessão, segundo o UOL apurou. Na Câmara, o projeto foi aprovado em dois turnos.
A blindagem aos parlamentares foi ressuscitada pela Câmara. Os deputados aprovaram a PEC da Blindagem com amplo apoio de partidos do centrão e do PL. A aprovação motivou protestos em dezenas de cidades brasileiras no último domingo.
Relator da PEC, Alessandro Vieira (MDB-SE) atuou para derrubar a proposta. Em seu discurso na CCJ, o senador afirmou que o projeto incentiva a impunidade e abre as portas do Poder Legislativo para criminosos.
Veja quem são os 26 senadores que votaram para rejeitar a PEC:
- Alessandro Vieira (MDB-SE)
- Alan Rick (União-AC)
- Angelo Coronel (PSD-BA)
- Augusta Brito (PT-CE)
- Carlos Portinho (PL-RJ)
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Eliziane Gama (PSD-MA)
- Esperidião Amin (PP-SC)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
- Jader Barbalho (MDB-PA)
- Jorge Kajuru (PSB-GO)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Laércio Oliveira (PP-SE)
- Magno Malta (PL-ES)
- Omar Aziz (PSD-AM)
- Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
- Randolfe Rodrigues (PT-AP)
- Renan Calheiros (MDB-AL)
- Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Rogério Marinho (PL-RN)
- Sergio Moro (União-PR)
- Soraya Thronicke (Podemos-MS)
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
