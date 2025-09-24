Relator da PEC da Blindagem sobre Moro: 'Falta a colegas atenção à lei'

E a gente aponta justamente isso, de que não há necessidade de proteger a fala do parlamentar porque essa fala já está protegida pela Constituição. É simples, tá lá escrito no texto da Constituição. Não há dúvida com relação a isso.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

Na avaliação do relator, ampliar a imunidade pode legitimar condutas criminosas e incentivar a impunidade dentro do Congresso.

Mas eu sou obrigado a mostrar com clareza que o que essa PEC faz, o objetivo dessa PEC, o resultado dela é proteção de bandidos. E não consigo imaginar que algum parlamentar sério não vai dizer que quer proteger bandido.

E não interessa se esse bandido cometeu calúnia, injúria, difamação ou se cometeu um estelionato, um furto, tráfico de entorpecentes, qualquer crime. deve ser apurado e punido.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

O senador prevê rejeição expressiva da proposta na CCJ do Senado, citando mais de 60 votos contrários já declarados.