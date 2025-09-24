Sakamoto: Senado veta PEC da Blindagem e estraga festa de partidos

O veto do Senado à PEC da Blindagem vai criar uma saia justa entre deputados e senadores de partidos como o PL e o centrão, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A proposta, que dificultava processos criminais contra parlamentares, foi rejeitada após pressão popular, deixando congressistas do mesmo partido com posições opostas em ano eleitoral.