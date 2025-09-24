Salto: Passo ousado do Senado força reação de Motta sobre reforma do IR

Na parte de questões políticas e do que pode estar motivando, além do mérito em si, é bom. Como o Senado dá esse passo mais ousado, isso já provoca reações lá do presidente Hugo Motta, que certamente vai acelerar a tramitação na Câmara dos Deputados.

Para o governo é positivo, porque essa é uma promessa de campanha, A faixa de isenção, de fato, está defasada e os R$ 5 mil acabariam corrigindo uma boa parte disso. Ao mesmo tempo, a tributação para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, o IRPF-M, como está sendo chamado, também está na direção correta.

Se você pegar hoje a distribuição de renda e a tributação que incide sobre cada pedacinho dessa distribuição, os mais ricos, que são cerca de 135 mil pessoas, pagam uma alíquota efetiva de 2,5%. É um disparate? A alíquota de 27,5% incide para os pobres mortais. Mas para os ricos, de fato, o pagamento é 2,5%. É bom que o projeto avance, pois pode ajudar a aumentar a progressividade no sistema de tributação da renda. Felipe Salto, colunista do UOL

O colunista Leonardo Sakamoto destaca a disputa política entre Senado e Câmara e ressalta a importância da janela de tempo para que a reforma passe a valer já no próximo ano.

É claro que o Senado está passando um recadinho: 'olha, vocês não andaram, a gente andou'. Mas a Câmara já está analisando o projeto deles lá, que teve como relator o próprio Arthur Lira. Na verdade, é difícil imaginar que indo para a Câmara, ela vai tramitar o projeto do Senado e não o dela.