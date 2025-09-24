STF publica ata da condenação de Bolsonaro; acórdão sai em 60 dias

Embargos permitem questionar dúvidas e eventuais omissões do acórdão. Esse tipo de recurso não deve reverter a condenação. Somente depois de analisados os recursos é que o processo deve transitar em julgado, isto é, ser oficialmente encerrado. A partir daí, o STF determina o início do cumprimento das penas dos réus.

A ata do julgamento registra as penas impostas a cada um dos réus. Por quatro votos a um, todos os denunciados, com exceção do delator, foram condenados a penas que variam de 16 a 27 anos de prisão. Bolsonaro foi punido com 27 anos e três meses de prisão no regime fechado. Além das penas, todos foram condenados a pagar uma multa solidária de R$ 30 milhões, dividida entre todos os condenados por envolvimento nos atos de 8 de Janeiro.

Como Mauro Cid fez acordo de delação premiada, sua pena final ficou em dois anos de prisão no regime aberto. Todos os cinco ministros da Turma votaram para manter os termos do acordo de colaboração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, incluindo os benefícios e multa acordados. A PGR (Procuradoria-Geral da República) já sinalizou que não deve recorrer da decisão do STF sobre ele.