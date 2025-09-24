Tarcísio diz que entrará na Justiça contra renovação da Enel em São Paulo

Intervenção na Enel é apontada como caminho possível por Tarcísio. Segundo ele, uma medida do tipo permitiria "entrar no caixa da empresa para fazer contratação de pessoal". Outra possibilidade aventada foi a divisão da área da Enel entre mais companhias, para otimizar investimentos e acelerar respostas.

Tarcísio fala sobre atos de domingo

"Sintoma de desconexão" entre políticos e eleitorado, disse governador. Na opinião dele, as manifestações da esquerda contra a PEC da Blindagem em várias cidades mostraram que "algo que nasceu para ser um remédio para proteger o parlamento" se "transformou em outra coisa", o que justifica as críticas.

Governador pede "sabedoria" em relação à proposta de anistia. Questionado sobre o projeto em discussão no Congresso que pode reduzir penas para os envolvidos na trama golpista, Tarcísio pediu que "se pensem nas pessoas que tiveram apenamentos desproporcionais" para alcançar "uma paz dialogada".

Na segunda, prefeito de São Paulo desvinculou quedas de energia de falta de poda de árvores. Ricardo Nunes (MDB) afirmou que mais de 120 mil árvores foram podadas pela prefeitura desde janeiro — 6.700 com contato direto com a rede de energia.

O que diz a Enel

Em nota, a empresa afirma que "tem ampliado de forma consistente os investimentos desde que assumiu a concessão de São Paulo". "Desde 2018, a companhia investiu cerca de R$ 11,6 bilhões. Apenas em 2024, foram R$ 2,1 bilhões, um aumento de quase 30% em relação a 2023. No primeiro semestre de 2025, o investimento soma R$ 1,1 bilhão, aumento de 21% em relação ao mesmo período de 2024", afirma.