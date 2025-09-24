Ronilso: 'Trump jamais faria gesto que fez a Lula para Maduro ou Petro'

O gesto de Donald Trump ao aceitar negociar com Lula mostra pragmatismo diante de pressões internas, sem uma subserviência brasileira, avalia Ronilso Pacheco, colunista do UOL, no UOL News do Canal UOL.

Eu acho que não é pouca coisa, eu acho que foi realmente muito significativo. Além de muito imprevisível, o Donald Trump é um cara que costuma ir para cima, não costuma tirar a mão, então faz o que quer do jeito que quer. Você pode ter certeza: a gente tem elementos o bastante para reconhecer que se o Donald Trump quisesse muito mais ir para cima do que fazer qualquer gesto, ele teria feito. Ronilso Pacheco