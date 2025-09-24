Unânime pela PEC da Blindagem na Câmara, PL muda e vota contra no Senado

Os 83 deputados do PL presentes no plenário da Câmara na terça passada foram a favor da PEC da Blindagem no primeiro turno de votação. A postura mudou e, hoje, todos os senadores do partido se posicionaram contra a proposta na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

O que aconteceu

O PL ajudou a enterrar no Senado o mesmo projeto que ajudou a aprovar na Câmara. A PEC da Blindagem foi barrada pela CCJ do Senado no começo desta tarde. Houve unanimidade e foram 26 votos pelo arquivamento da proposta —quatro deles do PL. O regimento determina que a PEC está arquivada. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), declarou que pode haver uma votação no plenário para o Senado marcar uma posição política

Integrantes do partido admitiram que sentiram a pressão das ruas. O senador Jorge Seif (PL-SC) tinha um texto alternativo que não incluía a rejeição da PEC da Blindagem na íntegra. Ele desistiu da iniciativa e votou para arquivar o projeto.