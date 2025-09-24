Zambelli chora e diz ter sido 'meio tonta' ao manter contato com Delgatti

Zambelli afirmou ser alvo de perseguição do ministro Alexandre de Moraes e disse que sua prisão preventiva foi decretada de forma "impulsiva". A deputada licenciada, que está detida na Itália, chorou ao relatar que não apenas ela, mas também familiares teriam sido atingidos por decisões judiciais, incluindo o bloqueio de redes sociais do filho adolescente, da mãe e do marido.

Segundo a parlamentar, as medidas ultrapassaram os limites legais e configurariam uma tentativa de atingi-la pessoalmente. Ela acrescentou que o marido, policial com décadas de serviço, teve contas bancárias bloqueadas no país europeu, o que, em sua visão, reforça o caráter punitivo das ações.

Ele quis atingir toda a minha família. Então, não tem como não ser perseguição

A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) afirmou hoje que se considera "exilada" na Itália. Apesar da versão da parlamentar, a Corte de Apelação da capital italiana manteve sua prisão preventiva durante o processo de extradição. A decisão dos juízes foi tomada no dia 28 de agosto, após três audiências, sob a justificativa de "alto risco de fuga".

Aos deputados, Zambelli negou ter financiado qualquer invasão hacker ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). No depoimento, ela afirmou que levou Walter Delgatti ao então presidente Jair Bolsonaro apenas para que ele apresentasse suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas. Segundo sua versão, o objetivo era avaliar cerca de 600 urnas para verificar se havia "inteligência artificial inserida no sistema". A deputada disse que só pagou R$ 3.000 a Delgatti em um contrato de divulgação digital de R$ 10 mil, que não teria sido cumprido integralmente.

As declarações contrastam com a versão apresentada pelo hacker. Delgatti disse que Zambelli ordenou a invasão a sistemas do CNJ e orientou a criação de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou ainda que a deputada lhe garantiu assumir a responsabilidade caso fosse descoberto.