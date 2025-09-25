Daniela Lima: Aceno de Trump a Lula acendeu alerta em Bolsonaro

Quando há esse aceno, que foi lido pelo setor produtivo e pela política como a abertura pelo menos de uma fresta para negociações ocorrerem em novas bases, fica meio sem dente a ameaça com o relator do processo do Bolsonaro no Supremo [Alexandre de Moraes] já punido pela Lei Magnitsky.

Vão fazer o quê? O resto do Supremo, em especial da Primeira Turma, já está preparado e esperando também novas sanções. A quantidade de cartas que teria a mão para poder pressionar a Suprema Corte, está se esgotando. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela avalia que o bolsonarismo está dividido entre apostar em negociações no Congresso e manter o discurso para animar a base radical, com Bolsonaro optando pelo pragmatismo.

Neste momento, o bolsonarismo está tendo de fazer uma escolha entre o pragmatismo, que é possível fazer via Congresso, e a política, com o discurso para manter aquecida a base mais radical de seus apoiadores. Segundo a apuração da Mônica Bergamo [colunista da Folha de S.Paulo], o ex-presidente já escolheu qual dessas duas opções ele pretende abraçar, já que neste momento é o futuro dele que está na linha.

Bolsonaro optou pelo pragmatismo, para deixar o Congresso tentar criar um ambiente para que se aprove ou a anistia, que é o plano A do PL, mas não o do centrão, ou a redução de penas, porque já poderia ajudar significativamente o ex-presidente a pelo menos não começar a cumprir a pena em regime fechado. Daniela Lima, colunista do UOL

Ela aponta resistência interna à moderação, principalmente de aliados próximos como Eduardo Bolsonaro.