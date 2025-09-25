Briga na CPMI do INSS: 'Eu daria voz de prisão', diz senadora Soraya

Houve uma interferência positiva de empresas americanas e brasileiras para propiciar esse encontro. Então, esse encontro, no discurso escrito havia o componente ideológico. E tudo que ele falou, inclusive tem uma frase que a imprensa não está destacando muito, que é que a situação aqui no Brasil vai muito mal e que só vai melhorar se o Brasil se associar aos Estados Unidos. Quer dizer, é a doutrina Monroe de novo e o alinhamento automático. Então, a ideologia do Departamento de Estado está lá.

Rubens Barbosa

Nós já nos deparamos com alguns paraísos fiscais, não é só um não. Se você pensar que em 2023 nós aprovamos aquela lei de tributação de fundos fechados, o fundo fechado era basicamente um paraíso fiscal aqui no Brasil. A lei das offshore nós começamos a tributar literalmente investimentos em paraísos fiscais no exterior. Nós temos as Fintechs até recentemente, a gente agora passou a exigir informações sobre as suas movimentações, mas até recentemente aquelas contas bolsões, em que se misturavam os valores de vários beneficiários sem a sua identificação, era quase que um benefício, um paraíso fiscal também aqui no país. De fato, o Brasil foi criando ao longo do tempo uma série de salvaguardas que acabaram beneficiando esse tipo de atividade e nós estamos acabando com mais uma delas, que é a utilização de fintechs, de instituições de pagamento para movimentação, para inserir o dinheiro irregular no sistema financeiro formal.

Robson Barreirinhas

