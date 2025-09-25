Deputado chama Careca do INSS de 'autor de maior roubo', e defesa se exalta

O depoimento do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, à CPMI que investiga descontos em aposentadorias começou com confusão nesta manhã. O advogado de Antunes discutiu com um deputado, o que levou a sessão a ser suspensa temporariamente.
O que aconteceu
Deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que o Careca do INSS é o "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil". Foi esse comentário do relator da CPMI que deu início à confusão na sessão no Senado.
O advogado do empresário se exaltou e, aos gritos, pediu a palavra, que foi negada. "Não posso admitir que ele fale assim com meu cliente", reclamou Cleber Lopes.
"Você não admite nada aqui, não", respondeu o deputado federal Zé Trovão (PL-SC). O parlamentar levantou da cadeira, foi em direção ao advogado e, com dedo em riste, discutiu com ele. "Vossa Excelência me respeite. O senhor está faltando com respeito ao Parlamento", disse o parlamentar. Presidente da sessão no momento, o deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA) precisou pedir ajuda da Polícia Legislativa para conter os ânimos.
Duarte Jr., então, suspendeu a sessão. A pausa durou cerca de cinco minutos e, no retorno, o deputado pediu colaboração dos parlamentares para evitar acirramento dos ânimos
Mas a confusão continuou, e o advogado ameaçou encerrar o depoimento. O deputado Gaspar voltou a acusar o Careca do INSS de roubar aposentados, irritando o defensor. O advogado chegou a se levantar, junto com o empresário, mas o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), alertou que ele não poderia deixar o local sem autorização da presidência dos trabalhos.
Careca se nega a responder a relator
Antônio Camilo se negou a responder a perguntas do relator. Antes de iniciar o depoimento, o empresário justificou que Gaspar foi desrespeitoso nos ataques a ele e que a conduta prejudicaria a imparcialidade do parlamentar como relator.
Gaspar, no entanto, fez as perguntas que preparou para o empresário. Ao fazer os questionamentos, o deputado usou tom duro contra o Careca do INSS.
Relator acusou o empresário de tirar comida e remédio dos aposentados "por ganância". O senhor deveria aproveitar a oportunidade para pedir desculpa aos aposentados. Os Porsches, os jatinhos, as fazendas foi bom para o senhor, mas tudo isso às custas da miséria do povo brasileiro", criticou Gaspar.
"Em breve, o senhor enfrentará o sistema prisional", disse o deputado. "E, no sistema prisional, o senhor terá milhares de presos que tiveram mães, pais, tios roubados. O senhor é um arquivo vivo que vale, para alguns, muito mais morto do que vivo. Se engana pensando que está protegido", declarou.
Empresário nega acusações
Logo no início da comissão, Antônio Camilo rejeitou o termo "Careca do INSS" e se colocou como "um empreendedor nato". Segundo ele, "criaram um personagem fictício". Questionado sobre seus rendimentos e as 22 empresas, o empresário afirmou que todos seus ganhos são lícitos e foram declarados à Receita Federal.
O empresário negou ligação com qualquer governo ou senador. As investigações apontaram que o Careca do INSS se encontrou com o senador Weverton Rocha (PDT-MA). Ele argumentou que a reunião tratou sobre a liberação de medicamentos com cannabis. "A aproximação ocorreu para tentar entender o processo de cannabis no Brasil", afirmou à CPMI.
Careca do INSS está preso desde 12 de setembro, após operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro do STF André Mendonça. Na semana passada, ele se recusou a prestar depoimento à CPMI.
O empresário é apontado como um dos mentores do esquema de descontos ilegais. De acordo com as investigações da PF, o "Careca" montou um patrimônio milionário com o dinheiro desviado pelas irregularidades.
Antônio Camilo comparece à CPMI após a comissão convocar familiares dele. Depois de ele recusar ir ao colegiado, integrantes da comissão aprovaram a convocação de 6 pessoas relacionadas aos empresários considerados como principais peças no esquema que investiga desvios irregulares em aposentadorias. Entre eles, estão o filho e a esposa do Careca do INSS.
