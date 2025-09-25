Deputado chama Careca do INSS de 'autor de maior roubo', e defesa se exalta

Gaspar, no entanto, fez as perguntas que preparou para o empresário. Ao fazer os questionamentos, o deputado usou tom duro contra o Careca do INSS.

Relator acusou o empresário de tirar comida e remédio dos aposentados "por ganância". O senhor deveria aproveitar a oportunidade para pedir desculpa aos aposentados. Os Porsches, os jatinhos, as fazendas foi bom para o senhor, mas tudo isso às custas da miséria do povo brasileiro", criticou Gaspar.

"Em breve, o senhor enfrentará o sistema prisional", disse o deputado. "E, no sistema prisional, o senhor terá milhares de presos que tiveram mães, pais, tios roubados. O senhor é um arquivo vivo que vale, para alguns, muito mais morto do que vivo. Se engana pensando que está protegido", declarou.

Empresário nega acusações

Logo no início da comissão, Antônio Camilo rejeitou o termo "Careca do INSS" e se colocou como "um empreendedor nato". Segundo ele, "criaram um personagem fictício". Questionado sobre seus rendimentos e as 22 empresas, o empresário afirmou que todos seus ganhos são lícitos e foram declarados à Receita Federal.

O empresário negou ligação com qualquer governo ou senador. As investigações apontaram que o Careca do INSS se encontrou com o senador Weverton Rocha (PDT-MA). Ele argumentou que a reunião tratou sobre a liberação de medicamentos com cannabis. "A aproximação ocorreu para tentar entender o processo de cannabis no Brasil", afirmou à CPMI.