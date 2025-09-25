Com anistia em xeque no Congresso, Valdemar visita Bolsonaro

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou por volta das 14h20 ao condomínio Solar de Brasília para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. Ele evitou a imprensa na entrada e deixou o local cerca de duas horas depois sem falar com os jornalistas.

O que aconteceu

Moraes autorizou a visita na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é o relator dos processos contra Bolsonaro no Supremo, por isso tem de liberar os encontros pedidos pela defesa. Na segunda-feira, foi a vez do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que passou a tarde na casa de Bolsonaro.

Ao deixar a casa de Bolsonaro, Sóstenes insistiu em anistia. O deputado disse que o relator está de acordo com ele em alguns pontos: "Ele concorda comigo de que não cabe ao Congresso Nacional fazer dosimetria. A dosimetria cabe ao Poder Judiciário. Nós poderíamos até, se fosse algum tipo de decisão, que não é o nosso caso neste momento, buscar alterações de pena. É o máximo que o Congresso poderia fazer, mas que não é a nossa intenção fazer esse tipo de debate nesse momento".