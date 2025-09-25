CPI do INSS pede prisão e quebra de sigilos do advogado Nelson Wilians

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) aprovou hoje um pedido de prisão preventiva e de quebra dos sigilos fiscal e bancário do advogado Nelson Wilians. Ele é investigado por suspeita de envolvimento no esquema de descontos ilegais em aposentadorias.

O que aconteceu

CPMI vai enviar o pedido de prisão ao ministro do STF André Mendonça, relator do inquérito sobre os descontos na Corte. No início deste mês, a Polícia Federal e a PGR (Procuradoria-Geral da República) também pediram a prisão do advogado, mas Mendonça negou.

Comissão considera que a liberdade de Wilians coloca em risco as investigações. "A manutenção da liberdade de Nelson Wilians compromete a ordem pública, ameaça a instrução criminal, uma vez que há indícios de intimidação de testemunhas e ocultação de bens, e coloca em risco a aplicação da lei penal, considerando o poder econômico e político que detém", diz trecho do requerimento de prisão, de autoria do deputado federal Rogério Correia (PT-MG).