Sakamoto: 'Brigões da CPMI seguem os passos de Bolsonaro'

Você vai pegar o Abilio Brunini, ele causava muito na CPI, ele ia para CPIs, algumas que ele não estava comissão, ele não era nem membro, ele ia para causar, para gritar. Ele acabou o quê? Se elegendo prefeito de Cuiabá. O Zé Trovão tá seguindo a mesma cartilha, que é seguida por uma série de deputados, e olha, eu não tô falando que ele é o único responsável por conta desse barraco, eu tô só falando que esse tipo de coisa de levantar, apontar o dedo... Não tenha dúvida nenhuma, e tudo isso vai virar recorte na rede social do parlamentar.

Leonardo Sakamoto

Para Sakamoto, o objetivo central é transformar confrontos em material para redes sociais, mirando votos e novos cargos, como fazia Jair Bolsonaro.

Tudo isso vai virar TikTok na rede do parlamentar, vai entrar no WhatsApp. Pra quê? Pra conquistar voto, pra reeleição, pra outros voos eleitorais. E sabe que, em última instância, quem é o culpado por tudo isso? Todos eles estão seguindo o mesmo, a mesma estratégia de um parlamentar que ficou durante 30 anos no baixo clero da Câmara dos Deputados e fazia esse tipo de coisa pra chamar atenção. O parlamentar virou presidente da República.

Leonardo Sakamoto

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no