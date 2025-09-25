Barroso diz que STF defendeu democracia apesar de 'custo pessoal'

Supremo ainda julgou a ADPF das Favelas. A corte concluiu em abril deste ano o julgamento que homologou em parte um plano do governo do Rio para reduzir a letalidade policial em operações nas favelas fluminenses e também propôs novas medidas para a retomada dos espaços dominados por organizações criminosas, como milícias.

Ministro também organizou reuniões entre os três Poderes para tentar conciliação sobre emendas parlamentares. Em meio a decisões do ministro Flávio Dino, que impôs uma série de restrições à liberação de emendas que não respeitavam parâmetros de transparência e rastreabilidade, Barroso convocou reuniões no STF com representantes dos três Poderes para se buscar um consenso e fazer com que o orçamento de 2025 contemplasse as determinações do Supremo sobre o tema.

Bomba e interferência externa

O Supremo foi alvo de um atentado a bomba em novembro de 2024. Barroso atuou para retirar as grades e reduzir o rigoroso esquema de proteção do tribunal após o 8 de janeiro de 2023. Mas, em novembro do ano passado, um bolsonarista morreu após tentar lançar explosivos em frente à sede do STF, fazendo com que todas as medidas de segurança, incluindo as grades, fossem retomadas.

Ministros do STF foram alvo de sanções inéditas dos EUA. Em meio ao julgamento de Bolsonaro, o governo de Donald Trump cassou os vistos de oito ministros do Supremo e sancionou Alexandre de Moraes e sua esposa com a Lei Magnitsky, criada para punir envolvidos em crimes contra direitos humanos e corrupção. Neste contexto, conforme o UOL revelou, o filho de Barroso, que trabalhava em um banco nos EUA, foi orientado pelo pai a não voltar mais ao país após uma viagem de férias na Europa.

Barroso e Gilmar

Ministros "fizeram as pazes" na gestão de Barroso. Em meio a onda de ataques sem precedentes contra o tribunal, o decano Gilmar Mendes e Barroso mantiveram uma boa relação nos últimos anos. Os dois já haviam protagonizado duros embates antes, sendo o mais rumoroso ocorrido em 2018 quando Barroso chamou Gilmar de "mistura de mal com pitadas de psicopatia" durante uma sessão plenária.