Fora da denúncia por coação, Bolsonaro deveria deixar domiciliar? Entenda

A não realização da denúncia de Bolsonaro até o momento favorece o pedido para sair da prisão domiciliar. "Diante disso, não tem por que estender as cautelares. Com esses denunciados [Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo], Bolsonaro não está no centro [da ação], já que não foi denunciado", diz. "Mas, nesse momento, a partir das informações disponíveis na ação, entende-se que a probabilidade maior é de que ele não tenha cometido um crime."

Prisão domiciliar não pode ocorrer por prazo indeterminado. O artigo 344 do Código Penal Brasileiro define o crime de coação no curso do processo com pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. "A prisão preventiva só pode ser decretada quando pena máxima for superior a 4 anos", explica Bueno. Para o advogado, seria preciso que Bolsonaro fosse denunciado por uma ou mais coações para que a prisão fosse mantida. "O tempo que a pessoa é mantida em prisão preventiva não pode ser superior ao tempo que teria que cumprir de uma eventual pena no regime fechado para progredir para o semiaberto."

Se STF optar por "caminho do meio", ex-presidente pode ter prisão revogada, acredita Bueno. O advogado explica que o Supremo poderia revogar a prisão e manter as demais cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, para que Bolsonaro permaneça "sob vigilância".

Prisão domiciliar pode ser revogada por um período e depois voltar a ser determinada. "Elas [cautelares] são naturalmente transitórias, podem ser revogadas e depois revertidas a partir de novos fatos, contemporaneamente à denúncia pedir de novos pareceres", diz Tangerino. "O STF pode entender que nesse momento seria suficiente a tornozeleira e não a prisão, ou seja, pode modular na decisão, independentemente de como se posiciona a PGR."

Moraes não está "amarrado" à manifestação da PGR. Tangerino explica que, nesse momento, a PGR "apenas opina". Se a situação de Bolsonaro fosse se agravar, a melhor compressão do Código de Defesa Penal seria ter a provocação da PGR, mas para melhorar, Alexandre de Moraes tem autonomia. Ele fica livre para o seu entendimento.

Condenação e prisão em trama golpista

A condenação a pena de 27 anos e 3 meses foi definida por 4 votos a 1. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin entenderam que o ex-presidente e membros da cúpula de seu governo participaram de uma tentativa de golpe. Apenas Luiz Fux defendeu a inocência do ex-presidente em todos os cinco crimes dos quais foi acusado.