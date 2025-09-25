Fora da denúncia por coação, Bolsonaro deveria deixar domiciliar? Entenda

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) deve ser revista. Juristas e advogados avaliam que o STF (Superior Tribunal Federal) precisa pedir à PGR (Procuradoria-Geral da República) que se manifeste sobre o motivo de o ex-presidente não ter sido denunciado junto do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo na ação por coação à Justiça nos EUA.
Bolsonaro está livre da denúncia?
Brecha jurídica foi usada pela defesa no pedido feito ao STF pelo fim da prisão domiciliar. A petição pela revogação das cautelares protocolada na terça-feira no STF, segundo os advogados de Bolsonaro, se baseia no fato de a PGR não ter incluído Bolsonaro na denúncia apresentada ao STF na segunda-feira. "Não há razões para manutenção das cautelares tendo em vista que não foi denunciado", afirmou o advogado Paulo Cunha.
Agora, o ministro Alexandre de Moraes deverá pedir uma manifestação da PGR, opinam especialistas. Segundo fontes consultadas pelo UOL, é preciso ficar claro por que o ex-presidente está mantido em prisão domiciliar até o momento. "Se a PGR optar por manter a prisão, vai ter que correr para apresentar os elementos que o coloque como um dos coautores no curso da coação", afirmou Pedro Bueno de Andrade, advogado criminal e sócio do escritório Massud Sarcedo e Andrade.
Denúncia contra Bolsonaro não aconteceu, mas ainda pode acontecer. Isso porque a investigação não foi arquivada e segue em curso. "Esse inquérito pode estar buscando os elementos", explica o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch.
Motivos que justifiquem a prisão domiciliar de Bolsonaro precisam ficar explícitos. Juristas e advogados afirmam que essa lacuna fez com o que a defesa do ex-presidente protocolasse um pedido de revogação das medidas cautelares na ação por coação e obstrução de Justiça nos EUA.
Há motivos para a PGR "entender que era cedo para denunciar Bolsonaro", avalia o jurista e professor Davi Tangerino. Esses indícios, segundo ele, devem vir a conhecimento público nos próximos dias.
Até o momento, o inquérito mira formalmente outros réus [Eduardo e Figueiredo]. "De repente, nesse inquérito e nesse contexto, o Bolsonaro não é denunciado. E agora? Se perdeu o objeto dessas cautelares, por que vai cautelar o quê? A cautela é para que ele não fugisse, para que ele usasse tornozeleira. Agora ele não foi denunciado. Vale dizer, não há mais sustentação para isso. Daí a brecha", explica Maierovitch.
À época da prisão domiciliar, no dia 4 de agosto, a Justiça entendeu que havia risco de fuga do ex-presidente ao longo da investigação. No dia 18 de julho, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, após ordem de Alexandre de Moraes. O ministro do STF tirou o sigilo de decisão que impôs o uso de tornozeleira e determinou outras medidas cautelares.
O inquérito de coação à Justiça é diferente da ação penal da trama golpista, na qual Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. No de coação, ele foi indiciado pela PF por supostamente tentar interferir no julgamento, mas a PGR não apresentou denúncia até agora.
Elementos que podem embasar denúncia
Eventuais responsabilidades de Bolsonaro estão sendo apuradas, pondera Tangerino. Na mesma linha, Maierovitch afirma que a coação e a obstrução da Justiça investigadas no processo favoreceriam Bolsonaro. "O crime fala em favorecimento. Favorecimento a quê? Ao Bolsonaro. Então, eles estão atuando numa coação, num constrangimento, mediante grave ameaça, num constrangimento para favorecer alguém. A quem interessa essa coação? Nessa coação tem uma participação direta do Jair Bolsonaro? A resposta é sim."
Denunciados teriam atuado em nome de Bolsonaro. Além do favorecimento, Tangerino afirma que há o aspecto de que "pessoas atuaram em nome e com a anuência do ex-presidente". "Não se vê uma frase de Bolsonaro se posicionando de forma contrária à atuação de Eduardo e Paulo Figueiredo ou dizendo que as ações deles eram absurdas. Assim, ele se coloca como parceiro dessa coação."
Manifestação da PGR sobre cautelares
Moraes vai pedir, "inevitavelmente", um parecer da procuradoria após o pedido de revogação da defesa, diz Bueno. Ele acredita que essa será a primeira manifestação de ministro antes de tomar uma decisão se atende ou não o pedido da defesa.
A manutenção ou não da prisão vai depender dos elementos apontados pela PGR. Contudo, Bueno explica que Bolsonaro não pode ficar preso "indefinidamente" esperando que a PGR colha elementos que o façam ser denunciado. "Se a PGR está próxima de entender que Bolsonaro praticou ou é suspeito de praticar uma ou mais coações, ela precisa ser célere em mostrar que há esses elementos", diz.
A não realização da denúncia de Bolsonaro até o momento favorece o pedido para sair da prisão domiciliar. "Diante disso, não tem por que estender as cautelares. Com esses denunciados [Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo], Bolsonaro não está no centro [da ação], já que não foi denunciado", diz. "Mas, nesse momento, a partir das informações disponíveis na ação, entende-se que a probabilidade maior é de que ele não tenha cometido um crime."
Prisão domiciliar não pode ocorrer por prazo indeterminado. O artigo 344 do Código Penal Brasileiro define o crime de coação no curso do processo com pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. "A prisão preventiva só pode ser decretada quando pena máxima for superior a 4 anos", explica Bueno. Para o advogado, seria preciso que Bolsonaro fosse denunciado por uma ou mais coações para que a prisão fosse mantida. "O tempo que a pessoa é mantida em prisão preventiva não pode ser superior ao tempo que teria que cumprir de uma eventual pena no regime fechado para progredir para o semiaberto."
Se STF optar por "caminho do meio", ex-presidente pode ter prisão revogada, acredita Bueno. O advogado explica que o Supremo poderia revogar a prisão e manter as demais cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, para que Bolsonaro permaneça "sob vigilância".
Prisão domiciliar pode ser revogada por um período e depois voltar a ser determinada. "Elas [cautelares] são naturalmente transitórias, podem ser revogadas e depois revertidas a partir de novos fatos, contemporaneamente à denúncia pedir de novos pareceres", diz Tangerino. "O STF pode entender que nesse momento seria suficiente a tornozeleira e não a prisão, ou seja, pode modular na decisão, independentemente de como se posiciona a PGR."
Moraes não está "amarrado" à manifestação da PGR. Tangerino explica que, nesse momento, a PGR "apenas opina". Se a situação de Bolsonaro fosse se agravar, a melhor compressão do Código de Defesa Penal seria ter a provocação da PGR, mas para melhorar, Alexandre de Moraes tem autonomia. Ele fica livre para o seu entendimento.
Condenação e prisão em trama golpista
A condenação a pena de 27 anos e 3 meses foi definida por 4 votos a 1. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin entenderam que o ex-presidente e membros da cúpula de seu governo participaram de uma tentativa de golpe. Apenas Luiz Fux defendeu a inocência do ex-presidente em todos os cinco crimes dos quais foi acusado.
Nessa ação, Moraes votou para que 24 anos e nove meses sejam de reclusão (pena para crimes que preveem regime fechado). Os outros dois anos e seis meses de detenção (pena para crimes de regime semiaberto ou aberto). Como a pena total é superior a oito anos, o ex-presidente terá de começar a cumpri-la em regime fechado. A defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer. Também chamou a pena de "excessiva".
