'Ao admitir química, Lula abre espaço para papo com Trump', diz Sakamoto

Sakamoto destaca que o gesto de Lula é visto como sinal positivo pelo mercado, mas alerta para riscos e incertezas na relação, lembrando episódios recentes de tensões e o histórico de volatilidade de Trump.

O ponto é o seguinte, a gente não tem como saber, porque Lula e Trump são pessoas hábeis, não tem tempo a perder. É claro que o Trump viu uma oportunidade, fez o movimento. O que aconteceu é que o Trump mudou um pouco o rumo das coisas, dizendo, agora ele vai conversar, ele é simpático, vai ser legal, deu uma química, isso quebrou um pouco o impacto, porque o discurso do Lula, boa parte dele era uma crítica às ações dos Estados Unidos contra a democracia, contra a democracia brasileira e contra a democracia mundial.

Leonardo Sakamoto

É inacreditável, porque uma CPMI como essa, inclusive de um tema polêmico, que chamou a atenção das pessoas, como a da roubalheira do INSS, ela serve como palanque. Que se lasca a população. Um dos principais objetivos é palanque. E a gente já viu isso em outras CPIs, CPMIs, vimos ligados a CPMI do MST, vimos na CPMI da covid, importantíssima, que agora vai andar no Supremo, vimos na comissão de inquérito do 8 de janeiro. que é o quê? Pessoas que têm interesses eleitorais utilizam aquele espaço para causar, e isso gera, sim, diferença.

