Carla Araújo: Bolsonaro tem missão quase impossível de conter Eduardo

Há também a parte política. E aí que vem a definição de 2026. À Folha de S.Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o Eduardo vai 'matar' Bolsonaro caso se lance como candidato. Valdemar e outros caciques políticos não aprovam esse plano de Eduardo substituir o pai como candidato da direita. Eles não veem como uma possibilidade concreta de dar certo e de ter êxito. Carla Araújo, colunista do UOL

Segundo Carla, partidos pressionam para que a direita defina logo seu candidato e deixem Eduardo fora da disputa, o que causa irritação e ataques do deputado a lideranças como Valdemar e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

Há uma pressão desses partidos para que se decida logo o candidato da direita e para que excluam, obviamente, Eduardo Bolsonaro disso. Isso causa irritação nele, que os ataca; Valdemar o respondeu. Eduardo já atacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é colocado hoje como um potencial sucessor de Bolsonaro. Essa figura do Eduardo acaba impactando todo esse desenho de 2026. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla lembra que Bolsonaro sempre demonstrou proteção aos filhos, mesmo sob críticas, e que isso complica ainda mais qualquer tentativa de frear Eduardo.

Havia algo muito curioso quando cobríamos o governo Bolsonaro. Vários aliados diziam assim que conseguiam falar a verdade para ele, mas só havia um problema: quando se falava de qualquer coisa relacionada à família, Bolsonaro perdia qualquer razoabilidade. Ele é muito protetor com a família e com os filhos. Carla Araújo, colunista do UOL

As conversas entre pai e filho reveladas pela Polícia Federal mostram tensões, mas fontes próximas afirmam que Bolsonaro tem dificuldades de impor limites a Eduardo.