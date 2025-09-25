Moraes manda desbloquear redes sociais da deputada federal Carla Zambelli

Moraes havia bloqueado os perfis dela por publicações que poderiam representar crimes. Ao decidir liberar as contas de todas as redes sociais da deputada, de sua mãe e de seu filho, Moraes mandou excluir as postagens que motivaram o bloqueio e disse que ela poderia ser multada em R$ 20 mil se voltasse a fazer postagens indevidas.

Os perfis foram bloqueados em 4 de junho de 2025, dias após a congressista fugir do Brasil. As contas desbloqueadas são vinculadas a Zambelli, seu filho, João Zambelli, e sua mãe, Rita Zambelli, nas plataformas Gettr, Meta, LinkedIn, TikTok, X, Telegram e YouTube.

A medida foi adotada após a PF apresentar relatório sobre publicações de Zambelli nas redes. Os investigadores entenderam que as postagens dela não passaram do campo da retórica e não configuraram o crime de obstrução de Justiça. O caso foi enviado para a análise do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que ainda não se manifestou sobre o tema.

A defesa de Zambelli comemorou a decisão. "Mais uma vitória. Vamos nos manter firmes e fortes até conseguirmos a extinção desse processo", disse o advogado Fabio Pagnozzi em um vídeo publicado nas redes sociais.