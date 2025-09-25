Moraes manda desbloquear redes sociais da deputada federal Carla Zambelli

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta tarde o desbloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa e de seus parentes.
O que aconteceu
Moraes também colocou multa. Ele impôs o pagamento de R$ 20 mil caso ela volte a fazer postagens com "desinformação, discurso de ódio" ou que atentem contra as instituições.
O ministro tomou a decisão por entender que o bloqueio não se justificava mais no atual momento do processo. A deputada já foi condenada pelo STF a dez anos de prisão por atuar na invasão de sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e está presa na Itália, para onde fugiu antes de o STF concluir seu julgamento. Ela aguarda a conclusão de seu processo de extradição, que já foi solicitado pelo Brasil, e também enfrenta um processo de cassação na Câmara.
Moraes havia bloqueado os perfis dela por publicações que poderiam representar crimes. Ao decidir liberar as contas de todas as redes sociais da deputada, de sua mãe e de seu filho, Moraes mandou excluir as postagens que motivaram o bloqueio e disse que ela poderia ser multada em R$ 20 mil se voltasse a fazer postagens indevidas.
Os perfis foram bloqueados em 4 de junho de 2025, dias após a congressista fugir do Brasil. As contas desbloqueadas são vinculadas a Zambelli, seu filho, João Zambelli, e sua mãe, Rita Zambelli, nas plataformas Gettr, Meta, LinkedIn, TikTok, X, Telegram e YouTube.
A medida foi adotada após a PF apresentar relatório sobre publicações de Zambelli nas redes. Os investigadores entenderam que as postagens dela não passaram do campo da retórica e não configuraram o crime de obstrução de Justiça. O caso foi enviado para a análise do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que ainda não se manifestou sobre o tema.
A defesa de Zambelli comemorou a decisão. "Mais uma vitória. Vamos nos manter firmes e fortes até conseguirmos a extinção desse processo", disse o advogado Fabio Pagnozzi em um vídeo publicado nas redes sociais.
Nas hipóteses de reiteração de publicação, promoção, replicação e/ou compartilhamento com conteúdo análogo àquele que ensejou a decisão judicial, por caracterizar grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentando contra as instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o Estado democrático de Direito, que, em tese, caracterizem as infrações penais tipificadas nos arts. 286, parágrafo único, e 359-L, ambos do Código Penal, fixo multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por perfis/canais/contas do investigado.
Alexandre de Moraes, ministro do STF, em decisão que desbloqueou contas de Carla Zambelli nas redes sociais
