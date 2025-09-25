Moraes heroico, intentona golpista: o que Gilmar disse no adeus de Barroso

O decano ressaltou a importância histórica do julgamento da tentativa de golpe. Também exaltou a atuação de Alexandre de Moraes. "E aqui os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes", afirmou Gilmar, recebendo um agradecimento do colega em seguida.

Ministro Edson Fachin é o próximo a assumir a presidência do STF. Ele toma posse na próxima segunda-feira (29) e comandará a corte por um período de dois anos.

O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui os meus incômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heroico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Receba, pois, ministro Barroso. o meu reconhecimento, o reconhecimento dos seus pares, da comunidade jurídica e da sociedade brasileira, pelo seu trabalho devotado, pelo seu legado enorme que deixa para o país e pela forma corajosa, altiva e inabalável com que conduziu o tribunal durante o maior assalto que ele sofreu na sua história recente.

A presidência de Vossa Excelência entra para a história como a primeira vez em que um chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil. E esse é um fato que merece registro. Trata-se de um evento raríssimo, também em termos mundiais.

Trechos do discurso de Gilmar Mendes em última sessão de Luís Roberto Barroso na presidência do STF

Amizade

Gilmar ainda chegou a exaltar boa relação mantida com Barroso durante a gestão dele. Decano do tribunal afirmou, emocionado, que gabinetes chegaram a estabelecer laços de amizade nos últimos anos.