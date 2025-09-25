Novo chefe do TST cita discurso de Lula na ONU e diz que 'luta é a mesma'

O novo presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Vieira de Mello Filho, fez um aceno a Lula e usou uma frase do discurso do petista na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas): "A nossa luta, presidente, é a mesma: a única guerra possível é contra a pobreza e a miséria".
O que aconteceu
Novo presidente chamou o discurso na ONU de "histórico". Ele ainda passou um vídeo em que defendeu que "sem Justiça do Trabalho não há democracia". Lula foi um dos mais aplaudidos ao entrar no evento.
Cúpula dos Poderes representada no evento. O presidente Lula foi à posse nesta tarde de última hora. Estava acompanhado de seus principais ministros, de Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), de Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e de Hugo Motta, presidente da Câmara.
Alcolumbre não foi. Estiveram ainda na cerimônia o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Relações Instituicionais), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Jorge Messias (AGU), além do vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não foi nem o ministro Fernando Haddad (Fazenda), que viajou a São Paulo.
Compromisso não estava na agenda de Lula. Ele resolveu ir de última hora após ter chegado da viagem aos EUA.
Tribunal trocou comando. A corte fica sob o comando do ministro Vieira de Mello Filho, com Caputo Bastos na vice-presidência e José Roberto Pimenta na Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Eles foram eleitos em 4 de agosto e têm mandato de dois anos.
O ex-corregedor-geral substitui Aloysio Corrêa da Veiga na presidência. Nascido em Belo Horizonte, é ministro do TST desde 2006 e formado em direito pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Foi vice-presidente do TST de 2020 a 2022.
Contra privilégios. Vieira de Mello foi o relator no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) da segunda tentativa frustrada de disciplinar os convescotes de juízes. A iniciativa foi tomada no final da gestão de Rosa Weber, sem sucesso.
Veiga se aposenta. O atual presidente, Aloysio Corrêa da Veiga, não completará dois anos de gestão porque se aposenta em 1º de outubro, quando atinge a idade-limite de 75 anos para o exercício da magistratura. Ele tomou posse em outubro do ano passado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.