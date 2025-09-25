Novo chefe do TST cita discurso de Lula na ONU e diz que 'luta é a mesma'

O novo presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Vieira de Mello Filho, fez um aceno a Lula e usou uma frase do discurso do petista na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas): "A nossa luta, presidente, é a mesma: a única guerra possível é contra a pobreza e a miséria".

O que aconteceu

Novo presidente chamou o discurso na ONU de "histórico". Ele ainda passou um vídeo em que defendeu que "sem Justiça do Trabalho não há democracia". Lula foi um dos mais aplaudidos ao entrar no evento.

Cúpula dos Poderes representada no evento. O presidente Lula foi à posse nesta tarde de última hora. Estava acompanhado de seus principais ministros, de Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), de Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e de Hugo Motta, presidente da Câmara.