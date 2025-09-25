Jamil: Aceno de Trump a Lula é visto como derrota do grupo de Rubio nos EUA

Rubio tem uma aliança muito mais próxima ao bolsonarismo e ao próprio Eduardo Bolsonaro do que qualquer outro ministro dentro do governo Trump. Ele não é da linha de abrir negociação e permitir de alguma forma que algum tipo de via comercial possa prosperar.

A interpretação, tanto dentro do governo americano como do brasileiro, é de que Rubio foi desalojado. Ele obviamente não gostou nada, por isso esse silêncio, pelo menos até agora. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil avalia que, apesar do revés, Rubio pode tentar influenciar negociações futuras, mas o silêncio recente da embaixada americana e do Departamento de Estado indica derrota do grupo mais radical na Casa Branca.

Há uma perspectiva, e isso do governo brasileiro, de que Rubio possa ainda tentar influenciar o destino dessa negociação e desse contato. Mas o fato, pelo menos por enquanto, é que houve uma derrota do campo do Rubio dentro da Casa Branca.

Isso pode explicar esse silêncio ensurdecedor da embaixada americana em Brasília, do próprio Departamento de Estado e daqueles que iam às redes sociais duas, três vezes por dia, justamente para comentar todos os acontecimentos no Brasil. Desde então, silêncio. Jamil Chade, colunista do UOL

Segundo Jamil, o racha não se limita ao Departamento de Estado: setores ligados ao comércio defendem menos hostilidade, enquanto o grupo de Rubio representa a ala mais radical do trumpismo.