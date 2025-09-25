Tarcísio diz que visitará Bolsonaro e reafirma ser candidato à reeleição

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou hoje que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na semana que vem.

O que aconteceu

Tarcísio foi questionado se iria tratar da anistia, mas se limitou a dizer que visitaria um "amigo". "Vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, uma coisa que vou fazer sempre", afirmou.

O governador disse ter preocupação e consideração com o ex-presidente. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Neste mês, ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado.