Tema Bolsonaro deve ficar fora de reunião Lula-Trump, diz ex-embaixador

Eu acho que se o Trump resolveu se encontrar com o Lula por estímulo das empresas americanas e brasileiras, a agenda vai ser essa, vai ser agenda comercial. Não vai haver outras cobranças. E aí, sim, os Estados Unidos têm interesse e nós temos interesse. Nós temos interesse, sobretudo, nessa questão das big techs. Eu acho que essa reunião vai ser focalizada na questão das big techs. Na área comercial, o que vai acontecer vai ser que os Estados Unidos vão e talvez liberar alguns produtos que interessam a ele, não por causa da gestão nossa, mas porque interessa a ele. Eu acho que o quadro é positivo e eu acho que a gente vai avançar e desbloquear essas negociações comerciais.

Rubens Barbosa

>Para o ex-embaixador, Bolsonaro e o lado ideológico devem ficar fora da mesa de negociação

A filosofia do Departamento de Estado é ideológica contra os governos de esquerda aqui na região. Então, vai desde Cuba, passando por Venezuela, por Nicarágua, pela Colômbia, até o Brasil. Agora, como eu disse também, o Trump é isso que você mencionou, e ele colocou os interesses pessoais dele e dos Estados Unidos acima da ideologia. Eu não descarto, eu não tenho informação, mas eu não descarto que por trás dessa reunião estejam as big techs lá, influindo junto. Então, hoje o mundo mudou. O que interessa são os interesses dos países. Há o interesse ideológico, continua o interesse ideológico, a situação lá na Venezuela pode se deteriorar, em Cuba pode se deteriorar, o que for. Mas o que prevalece dentro da estratégia americana é o interesse nacional americano. E hoje, pelo que eu entendo, esse gesto do Trump representa isso. Ele está defendendo o interesse das empresas americanas, da economia americana, antes da ideologia, como ele está fazendo com a China, está fazendo com o Vietnã e com outros países.

Rubens Barbosa

Barbosa destaca que a pressão de aliados conservadores e as sanções tiveram efeito limitado diante da necessidade de preservar negócios com o Brasil, especialmente em tecnologia e exportação.