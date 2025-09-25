Tema Bolsonaro deve ficar fora de reunião Lula-Trump, diz ex-embaixador

O ex-embaixador brasileiro Rubens Barbosa avalia que, apesar do peso do Departamento de Estado e de figuras como Marco Rubio, os interesses comerciais dos Estados Unidos acabaram se sobrepondo à retórica ideológica na crise de 2025.
Rubens Barbosa afirma que o lobby de empresas brasileiras e americanas foi crucial para viabilizar o encontro entre Lula e Trump em Nova York; o ex-embaixador espera destravar negociações comerciais e avanços em temas como big techs e redução de tarifas.
Houve uma interferência positiva de empresas americanas e brasileiras para propiciar esse encontro. Então, esse encontro, no discurso escrito havia o componente ideológico. E tudo que ele falou, inclusive tem uma frase que a imprensa não está destacando muito, que é que a situação aqui no Brasil vai muito mal e que só vai melhorar se o Brasil se associar aos Estados Unidos. Quer dizer, é a doutrina Monroe de novo e o alinhamento automático. Então, a ideologia do Departamento de Estado está lá.
Rubens Barbosa
Eu acho que se o Trump resolveu se encontrar com o Lula por estímulo das empresas americanas e brasileiras, a agenda vai ser essa, vai ser agenda comercial. Não vai haver outras cobranças. E aí, sim, os Estados Unidos têm interesse e nós temos interesse. Nós temos interesse, sobretudo, nessa questão das big techs. Eu acho que essa reunião vai ser focalizada na questão das big techs. Na área comercial, o que vai acontecer vai ser que os Estados Unidos vão e talvez liberar alguns produtos que interessam a ele, não por causa da gestão nossa, mas porque interessa a ele. Eu acho que o quadro é positivo e eu acho que a gente vai avançar e desbloquear essas negociações comerciais.
Rubens Barbosa
>Para o ex-embaixador, Bolsonaro e o lado ideológico devem ficar fora da mesa de negociação
A filosofia do Departamento de Estado é ideológica contra os governos de esquerda aqui na região. Então, vai desde Cuba, passando por Venezuela, por Nicarágua, pela Colômbia, até o Brasil. Agora, como eu disse também, o Trump é isso que você mencionou, e ele colocou os interesses pessoais dele e dos Estados Unidos acima da ideologia. Eu não descarto, eu não tenho informação, mas eu não descarto que por trás dessa reunião estejam as big techs lá, influindo junto. Então, hoje o mundo mudou. O que interessa são os interesses dos países. Há o interesse ideológico, continua o interesse ideológico, a situação lá na Venezuela pode se deteriorar, em Cuba pode se deteriorar, o que for. Mas o que prevalece dentro da estratégia americana é o interesse nacional americano. E hoje, pelo que eu entendo, esse gesto do Trump representa isso. Ele está defendendo o interesse das empresas americanas, da economia americana, antes da ideologia, como ele está fazendo com a China, está fazendo com o Vietnã e com outros países.
Rubens Barbosa
Barbosa destaca que a pressão de aliados conservadores e as sanções tiveram efeito limitado diante da necessidade de preservar negócios com o Brasil, especialmente em tecnologia e exportação.
Eu não descarto a possibilidade dessas ações [tarifaço] continuarem por causa da ideologia. Mas na área técnica, na área comercial, o que vai prevalecer vai ser esse entendimento. Então, a questão do Eduardo Bolsonaro, agora com a conversa do presidente, dos dois presidentes, vai ter uma visão diferente. O que estava na carta [do tarifaço] foi magnificado aqui no Brasil por causa das tarifas, por causa das sanções, por causa da ação política lá nos Estados Unidos. Mas eu nunca considerei que esse fosse o ponto focal do interesse americano e agora ficou demonstrado que não é mesmo.
Rubens Barbosa
Sakamoto: 'Brigões da CPMI seguem os passos de Bolsonaro'
É inacreditável, porque uma CPMI como essa, inclusive de um tema polêmico, que chamou a atenção das pessoas, como a da roubalheira do INSS, ela serve como palanque. Que se lasca a população. Um dos principais objetivos é palanque. E a gente já viu isso em outras CPIs, CPMIs, vimos ligados a CPMI do MST, vimos na CPMI da covid, importantíssima, que agora vai andar no Supremo, vimos na comissão de inquérito do 8 de janeiro. que é o quê? Pessoas que têm interesses eleitorais utilizam aquele espaço para causar, e isso gera, sim, diferença.
Leonardo Sakamoto
Briga na CPMI do INSS: 'Eu daria voz de prisão', diz senadora Soraya
Eu como advogada, eu me sinto muito mal em relação a todo esse desrespeito que não acontece conosco sequer em nenhum tribunal de nenhuma instância desse país. Mas aqui o ambiente está muito hostil. Fala-se muito em direitos humanos, respeito ao devido processo legal, ao direito de ampla defesa, para uns. Mas a gente percebe que tem muita gente aqui que trabalha com uma seletividade incrível.
Soraya Thronicke
'Ao admitir química, Lula abre espaço para papo com Trump', diz Sakamoto
O Lula, ao confirmar que pintou realmente uma química, ele também abre espaço para que essa conversa aconteça. Ele está mostrando que ele está indo desarmado, ele está mostrando que realmente concorda com o presidente americano que pintou uma química. Inclusive, se o Trump fizer uma armadilha para ele, o que também é possível, que nem fez com Zelensky, vai expor, inclusive, uma mudança de humor. O Trump fala uma coisa, depois o Lula confirma, aí o Trump muda de humor. Mas tudo pode acontecer. O que é importante agora é que o governo brasileiro está mantendo aberto esse canal, não está se mostrando desesperado para conversar.
Leonardo Sakamoto
Secretário da Receita: PCC encontrou 'paraísos fiscais' internos no Brasil
Nós já nos deparamos com alguns paraísos fiscais, não é só um não. Se você pensar que em 2023 nós aprovamos aquela lei de tributação de fundos fechados, o fundo fechado era basicamente um paraíso fiscal aqui no Brasil. A lei das offshore nós começamos a tributar literalmente investimentos em paraísos fiscais no exterior. Nós temos as Fintechs até recentemente, a gente agora passou a exigir informações sobre as suas movimentações, mas até recentemente aquelas contas bolsões, em que se misturavam os valores de vários beneficiários sem a sua identificação, era quase que um benefício, um paraíso fiscal também aqui no país. De fato, o Brasil foi criando ao longo do tempo uma série de salvaguardas que acabaram beneficiando esse tipo de atividade e nós estamos acabando com mais uma delas, que é a utilização de fintechs, de instituições de pagamento para movimentação, para inserir o dinheiro irregular no sistema financeiro formal.
Robson Barreirinhas
