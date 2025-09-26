Barroso diz que STF pode reagir a sanções dos EUA após julgamento do golpe

Ministro afirmou ter se encontrado com Lula ontem. Ele disse que espera que Lula trate do assunto na reunião com Donald Trump, prevista para a próxima semana. Barroso disse que se encontrou rapidamente com o presidente na cerimônia de posse do presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho) e que, mesmo sem ter abordado diretamente o petista, espera que ele trate do assunto."O presidente Lula tem sido muito leal ao Supremo durante todo esse tempo. Eu acho que ele discutiria tanto tarifas quanto sanções", afirmou.

Para o ministro, o presidente estava otimista, mas cauteloso, com a possibilidade de diálogo com o presidente norte-americano. "O presidente me pareceu otimista. Otimista e cauteloso, mas me pareceu otimista, acho que sim. Talvez se tenha aberto uma janela de negociação. E o presidente Lula, se você deixar ele falar, ele é muito convincente."

Questionado sobre o eventual julgamento pelo STF sobre a validade da aplicação da Magnistky no Brasil, Barroso disse esperar que haja uma "desescalada" da crise. "Eu espero desescalar isso em curto tempo e que não seja necessário o pronunciamento do Supremo nessa época. Eu tenho muita esperança de que a gente consiga desescalar isso muito bem."

Na nossa situação pessoal, a minha e o ministro esse supostamente suspenso e da aplicação da Magnitsky ao ministro Alexandre, eu acho que nada foi feito por parte do tribunal E acho que a ideia prevalecente aqui é esperar acabar o julgamento para pensar em qualquer eventual medida, seja política, seja até mesmo judicial.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, em conversa com jornalistas

Ministro também disse ter ouvido de advogados que seria possível reverter as sanções aos ministros nos Estados Unidos. Na avaliação de Barroso, o ideal seria que as sanções fossem resolvidas politicamente, mas especialistas já indicaram para ele que conseguiriam resolver a situação nos EUA.