Sakamoto: Boulos não deve se candidatar em 2026 se for nomeado ministro

Muitos desses movimentos ficaram bastante chateados com o governo em vários sentidos: ou não avançou com a reforma agrária e urbana, ou deixou a desejar na questão ambiental e no combate à exploração do trabalho. Há várias lacunas, tudo por conta de uma tentativa de dar uma resposta para setores que não funcionavam. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressalta que a aproximação do governo com movimentos sociais enfrenta cobranças por avanços em áreas como reforma agrária e combate à exploração do trabalho. Ele comenta ainda a expectativa sobre o futuro político de Boulos.

A última hora vai se aproximando e se torna necessário fazer substituições. É questão de tempo para Boulos se tornar ministro. Com isso, há uma chance grande de que continue até o final, o que significa não ser lançado para nenhum cargo, nem Senado, nem Câmara, e que Boulos fique até o final como ministro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

