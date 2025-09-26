Sabino entrega carta de demissão a Lula, mas fica como ministro até viagem

Apesar do pedido, Sabino não cravou se jogou a toalha totalmente. "Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e que o presidente também falou e nós vamos continuar o diálogo", afirmou.

Questionado sobre possibilidade de reverter o quadro, ele desconversou. "Eu acredito no diálogo e eu acredito que os homens públicos devem querer o que é melhor para o país", respondeu.

Hoje, entreguei a minha carta de demissão ao presidente. Recebi esse pedido e, assim como o presidente foi muito cortês, confiou em mim, acreditou em mim, é uma responsabilidade muito grande e eu estou trabalhando para honrar, eu não poderia negar esse pedido do presidente da República.

Celso Sabino, ao explicar como pediu demissão, mas segue ministro

Vai ou não vai?

O União Brasil deu um ultimato para que seus filiados antecipassem o desembarque do governo. O limite para entregar os cargos era até o final deste mês. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Sabino passou cerca de 1 hora e meia conversando com Lula antes de ida à ONU, na semana passada. Ele tentou, sem sucesso, reverter a decisão e salvar o cargo para acompanhar a COP30, em novembro, durante conversas com o presidente de seu partido, Antonio Rueda. Apenas conseguiu o aval para que a carta de demissão fosse publicada fora do fim do prazo do ultimato.