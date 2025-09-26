PCC é multinacional do crime que exige ação antimáfia, diz professor

Infelizmente, a gente demorou muito para fazer essa asfixia financeira de forma mais contumaz, como a gente está fazendo agora. O que a gente está assistindo agora é apenas, infelizmente, a ponta do iceberg. Tem muito para aparecer. Tem muito setor da economia que está influenciado, que está afetado pelos tentáculos do crime organizado.

É fundamental que a Receita Federal continue nesse caminho, que os órgãos, que o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar ajam integradas, ajam articuladas, sem nenhuma buscar protagonismo, mas para ter o resultado, para que a gente possa enfrentar isso.

São 10, 15, 20 anos aí pela frente de enfrentamento ao crime organizado para que a gente possa ter resultados efetivos e melhoras efetivas. Infelizmente, a gente está apenas começando nessa batalha.

Rafael Alcadipani, professor da FGV

Alcadipani defende a criação de uma autoridade e de uma lei antimáfia, além de separar interesses legítimos das infiltrações criminosas dentro do Estado e das forças de segurança.

Acho que a gente precisa ter uma autoridade antimáfia para articular todos os esforços que a gente tem. Se você for pensar em Nova York, a gente estava falando de um estado americano.