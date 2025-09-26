Deputado defende bolsonarista em ação contra Eduardo: 'Opções reduzidas'

Eu não tenho o relatório ainda. Mas a possibilidade de anistia geral e irrestrita, no meu relatório, não existe. O que eu vou fazer é uma redução de penas, vou mexer com o Código Penal garantindo que essas pessoas que estão presas possam sair. É um relatório geral que beneficia as pessoas que estão presas, as pessoas que estão em casa com tornozeleira, as pessoas que saíram do país com medo de ser presas. Todas essas pessoas vão poder voltar à sua vida normal, do meu ponto de vista, na medida que a gente vai reduzir as penas. E, lógico, que vai também reduzir as penas do núcleo central ali, do chamado golpe. Inclusive do Bolsonaro, então dá a redução de penas para o Bolsonaro.

Paulinho da Força

Nós estamos diante de um jogo de cartas marcadas. Se você tem uma lista tríplice e tem a possibilidade de escolher parlamentares que são claramente favoráveis à ao expurgo do deputado Eduardo Bolsonaro dos quadros da Câmara, que não contemporizariam com as evidências que pesam contra o Eduardo Bolsonaro. Aí o presidente da Comissão de Ética escolhe esse parlamentar, o delegado Marcelo Freitas, que é um parlamentar do União Brasil, que fez campanha pro Bolsonaro em 2018, repetiu a dose em 2022, significa dizer que ele concordou com tudo que o Bolsonaro fez durante os quatro anos da sua precária presidência da República. Então, obviamente, o Eduardo Bolsonaro não está com o seu processo nas mãos de um inimigo, é um amigo do bolsonarismo.

Josias de Souza

