Relator do caso Eduardo já chamou o deputado de 'amigo' e criticou Moraes

Escolhido relator do processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara, o deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG) é a favor do PL da Anistia, do impeachment de Alexandre de Moraes e já chamou Eduardo de "amigo".

O que aconteceu

Freitas é alinhado a pautas bolsonaristas. O deputado apoiou as campanhas presidenciais de Jair Bolsonaro (PL) e já se referiu a Eduardo como "amigo". "Meus amigos de Minas Gerais, estamos aqui com o nosso amigo, deputado Eduardo Bolsonaro, (...) e dizer que, haja o que acontecer, nós estamos com o governo do presidente Jair Bolsonaro", disse Freitas em um vídeo publicado nas redes sociais em 2019.

Em uma publicação recente, Freitas defendeu o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. "Tem ultrapassado os limites constitucionais de sua função no STF", escreveu o parlamentar. Quando o ministro decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro em julho, Freitas reclamou do que chamou de "ausência de limites dentro do próprio" Supremo e disse que a democracia não se protege "suprimindo vozes".