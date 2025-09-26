'Nosso rumo é com Tarcísio, ou Ratinho Jr ou Leite', diz Kassab sobre 2026

Jair Bolsonaro (PL) indicará um nome "em momento oportuno", afirmou Kassab. Segundo ele, o ex-presidente é um dos "grandes líderes políticos do Brasil" e, com a indicação de Bolsonaro, será possível construir uma "decisão final" com os partidos da direita e da centro-direita.

O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho ou com o governador Eduardo Leite. Isso é algo que já está pacificado dentro do partido e, portanto, vamos aguardar.

Gilberto Kassab

Kassab também afirmou que "qualquer que seja a anistia, poderá ser um avanço". O presidente do PSD argumentou que enxerga que é preciso um conserto no Judiciário.

A Câmara dos Deputados discute a anistia aos condenados por atos golpistas, mas sem consenso por enquanto. A direita bolsonarista defende um perdão amplo, geral e irrestrito. Já o relator do texto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), diz que trabalha para um projeto de diminuição das penas, o que chamou de PL da Dosimetria.

Sem pressa para escolher candidato

O governador do RS, Eduardo Leite, disse que ainda há tempo para definir candidato da direita. "Primeiro se discute a agenda [para o Brasil]", afirmou no evento.