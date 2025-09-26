Maierovitch: Como Hitler, Netanyahu faz uso de propaganda de guerra na ONU

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz propaganda de guerra e ultrapassa os limites do direito internacional ao justificar ações em Gaza, afirma Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL. O jurista lembrou atitude semelhante de Adolf Hitler antes de invadir a Polônia.
O discurso de Netanyahu na 80ª Assembleia Geral da ONU gerou boicote diplomático e críticas sobre crimes de guerra, enquanto Israel argumenta atuar em legítima defesa sob crescente pressão internacional por respeito às normas humanitárias.
Foi gravíssimo. A gente tem que pensar que a legítima defesa é limitada pelo direito internacional. Não pode ter excesso. E o que a gente assistiu e assiste todos os dias é esse excesso. O excesso da legítima defesa, que a descaracteriza à luz do direito. Não se pode mais falar em legítima defesa, em razão desse excesso gerador de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade.
Wálter Maierovitch
Para Maierovitch, a comunicação midiática do premiê, como o uso de QR Code em broche, segue estratégia antiga de manipular percepções e consolidar apoio político interno.
Um ponto que me parece fundamental e as pessoas não estão observando bem, mas que se chama 'propaganda de guerra', que é antigo, mas faz parte desse contexto de guerra, daí o nome propaganda de guerra. Hitler, três dias antes de invadir a Polônia, fez um discurso público que ele era um pacifista, que jamais ele desrespeitaria a soberania de outros estados. E três dias depois ele invadiu. Isso, então, ele usou uma propaganda de guerra para depois até justificar a invasão da Polônia. É algo muito forte, que o Netanyahu faz e fez a propaganda de guerra usando esse bóton, esse broche. É importante lembrar o Netanyahu que ele tem um apoio muito forte, evidente, do presidente dos Estados Unidos, mas ele faz todo um jogo interno. Porque se ele perder o apoio político que ele tem de partidos radicais, ele cai. E se ele cai, ele é processado internamente, corresponsabilizado pelo 7 de outubro. Por quê? Porque ele desguarneceu a fronteira com a faixa geográfica de Gaza e as forças dele foram dar apoio a construções definitivas dele na Cisjordânia, ou seja, em terra palestina. Para usar esse fato consumado de assentamentos que se tornam, na realidade, uma manutenção de posse ad eternum.
Wálter Maierovitch
Josias: Trump mantém obsessão por tarifas, mas sem foco no Brasil
Primeiro lugar, preciso realçar esse apego prolongado do Trump pela política tarifária que muitos imaginavam que ele refluiria, porque isso tem um efeito inflacionário na economia doméstica americana, ele não reflui, ao contrário, ele faz aqui uma concessão, ali outra, mas mantém essa sua obsessão por tarifas.
Josias de Souza, colunista do UOL
Paulinho da Força prevê reduzir 'entre 7 e 11 anos' a pena de Bolsonaro
Eu não tenho o relatório ainda. Mas a possibilidade de anistia geral e irrestrita, no meu relatório, não existe. O que eu vou fazer é uma redução de penas, vou mexer com o Código Penal garantindo que essas pessoas que estão presas possam sair. É um relatório geral que beneficia as pessoas que estão presas, as pessoas que estão em casa com tornozeleira, as pessoas que saíram do país com medo de ser presas. Todas essas pessoas vão poder voltar à sua vida normal, do meu ponto de vista, na medida que a gente vai reduzir as penas. E, lógico, que vai também reduzir as penas do núcleo central ali, do chamado golpe. Inclusive do Bolsonaro, então dá a redução de penas para o Bolsonaro.
Paulinho da Força
'Cartas marcadas': Josias critica escolha de 'amigo' em ação contra Eduardo
Nós estamos diante de um jogo de cartas marcadas. Se você tem uma lista tríplice e tem a possibilidade de escolher parlamentares que são claramente favoráveis à ao expurgo do deputado Eduardo Bolsonaro dos quadros da Câmara, que não contemporizariam com as evidências que pesam contra o Eduardo Bolsonaro. Aí o presidente da Comissão de Ética escolhe esse parlamentar, o delegado Marcelo Freitas, que é um parlamentar do União Brasil, que fez campanha pro Bolsonaro em 2018, repetiu a dose em 2022, significa dizer que ele concordou com tudo que o Bolsonaro fez durante os quatro anos da sua precária presidência da República. Então, obviamente, o Eduardo Bolsonaro não está com o seu processo nas mãos de um inimigo, é um amigo do bolsonarismo.
Josias de Souza
Deputado defende bolsonarista em ação contra Eduardo: 'Opções reduzidas'
As minhas opções estavam reduzidas, porque todos tem algum apoio a presidente. Não havia nenhum deputado isento numa campanha presidencial. O deputado Marcelo Freitas é um delegado da Polícia Federal licenciado. Ele trabalhou durante três anos cedido no gabinete do ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, trabalhou numa força-tarefa também da Lava Jato junto com o ministro Teori Zavascki, então tenho certeza absoluta que vai ter a imparcialidade por conta disso que a gente designou hoje pela manhã o delegado Marcelo Freitas como relator.
Fábio Schiochet
