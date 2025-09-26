Maierovitch: Como Hitler, Netanyahu faz uso de propaganda de guerra na ONU

Para Maierovitch, a comunicação midiática do premiê, como o uso de QR Code em broche, segue estratégia antiga de manipular percepções e consolidar apoio político interno.

Um ponto que me parece fundamental e as pessoas não estão observando bem, mas que se chama 'propaganda de guerra', que é antigo, mas faz parte desse contexto de guerra, daí o nome propaganda de guerra. Hitler, três dias antes de invadir a Polônia, fez um discurso público que ele era um pacifista, que jamais ele desrespeitaria a soberania de outros estados. E três dias depois ele invadiu. Isso, então, ele usou uma propaganda de guerra para depois até justificar a invasão da Polônia. É algo muito forte, que o Netanyahu faz e fez a propaganda de guerra usando esse bóton, esse broche. É importante lembrar o Netanyahu que ele tem um apoio muito forte, evidente, do presidente dos Estados Unidos, mas ele faz todo um jogo interno. Porque se ele perder o apoio político que ele tem de partidos radicais, ele cai. E se ele cai, ele é processado internamente, corresponsabilizado pelo 7 de outubro. Por quê? Porque ele desguarneceu a fronteira com a faixa geográfica de Gaza e as forças dele foram dar apoio a construções definitivas dele na Cisjordânia, ou seja, em terra palestina. Para usar esse fato consumado de assentamentos que se tornam, na realidade, uma manutenção de posse ad eternum.

Wálter Maierovitch

Primeiro lugar, preciso realçar esse apego prolongado do Trump pela política tarifária que muitos imaginavam que ele refluiria, porque isso tem um efeito inflacionário na economia doméstica americana, ele não reflui, ao contrário, ele faz aqui uma concessão, ali outra, mas mantém essa sua obsessão por tarifas.

Josias de Souza, colunista do UOL