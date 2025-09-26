'Foi dado um primeiro passo', diz Alckmin sobre encontro de Lula com Trump

Situação atual "encarece a vida do americano", disse vice-presidente. Ele afirmou que "não tem nenhuma relação entre decisão da Suprema Corte e política regulatória", em alusão à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF, uma das razões apresentadas por Trump para o tarifaço. "Não há relação entre uma coisa e outra. Então, não tem o menor sentido", disse Alckmin.

"Senado tomou a medida correta", disse vice sobre derrubada da PEC da Blindagem. Para ele, a sociedade brasileira hoje quer mais transparência e responsabilidade das autoridades. Sobre a possibilidade de anistia aos envolvidos na trama golpista, Alckmin também manifestou posicionamento contrário:

O que a sociedade quer é que a pena suba, não que a pena baixe. A aspiração da sociedade é que quem comete delito seja punido e que as penas não sejam brandas. Acho que a gente tem agir com cautela nesse momento, e vamos confiar na Justiça

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)

"Lula é candidato natural e tem o que mostrar", disse Alckmin sobre reeleição. Questionado sobre a possibilidade de disputar o governo do estado de São Paulo, o vice desconversou.

Tarifas foram anunciadas em julho

O documento da Casa Branca que justifica o tarifaço mencionou mais razões políticas do que comerciais. O Brasil representa um risco para os EUA, diz o comunicado, e a taxação sobre produtos brasileiros pode ser elevada caso o governo Lula decida retaliar os EUA com aumento de tarifas.