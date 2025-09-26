'Cartas marcadas': Josias critica escolha de 'amigo' em ação contra Eduardo

A escolha do deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil), aliado do bolsonarismo, como relator do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro indica um cenário de proteção ao parlamentar, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.
Freitas foi selecionado a partir de uma lista tríplice que incluía nomes oposicionistas, mas a decisão privilegiou um perfil próximo ao bolsonarismo. Para Josias, isso compromete a imparcialidade do Conselho de Ética.
Nós estamos diante de um jogo de cartas marcadas. Se você tem uma lista tríplice e tem a possibilidade de escolher parlamentares que são claramente favoráveis à ao expurgo do deputado Eduardo Bolsonaro dos quadros da Câmara, que não contemporizariam com as evidências que pesam contra o Eduardo Bolsonaro. Aí o presidente da Comissão de Ética escolhe esse parlamentar, o delegado Marcelo Freitas, que é um parlamentar do União Brasil, que fez campanha pro Bolsonaro em 2018, repetiu a dose em 2022, significa dizer que ele concordou com tudo que o Bolsonaro fez durante os quatro anos da sua precária presidência da República. Então, obviamente, o Eduardo Bolsonaro não está com o seu processo nas mãos de um inimigo, é um amigo do bolsonarismo.
Josias de Souza
O colunista aponta que Marcelo Freitas pode atuar em benefício de Eduardo Bolsonaro, seja produzindo um relatório brando, seja atrasando o processo para evitar a cassação ainda neste ano legislativo.
Então, ele pode ajudar o Eduardo Bolsonaro De duas maneiras, fazendo um relatório água com açúcar que desaconselhe a cassação do mandato ou, se julgar que isso seria um acinte grande demais para ser formalizado num relatório, ele pode jogar com o tempo, pode jogar com o prazo, ele tem aí 40 dias para apresentar o seu relatório, esse prazo é prorrogável por mais 40 dias, então ele pode empurrar isso com a barriga de modo a chegar no final do ano, jogar isso para o recesso parlamentar e o caso do Eduardo Bolsonaro seria empurrado para o início de 2026, quando o Congresso retornaria do recesso, lá em fevereiro.
Josias de Souza
Josias avalia que a Câmara pode preferir afastar Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas, preservando sua elegibilidade, enquanto a inelegibilidade definitiva dependeria do Supremo Tribunal Federal.
Então, o que se vislumbra é uma tentativa de impor ao Eduardo Bolsonaro uma cassação, não pela via do Conselho de Ética, mas pelo excesso de faltas, e isso o pouparia da inelegibilidade. Ele continuaria elegível nessa hipótese. Aparentemente, a Câmara quer empurrar esta atribuição de transformar o Eduardo Bolsonaro num político inelegível para o Supremo Tribunal Federal. Se a Câmara não impuser a ineligibilidade ao Eduardo Bolsonaro, o Supremo o fará.
Josias de Souza
Maierovitch: Como Hitler, Netanyahu faz uso de propaganda de guerra na ONU
Foi gravíssimo. A gente tem que pensar que a legítima defesa é limitada pelo direito internacional. Não pode ter excesso. E o que a gente assistiu e assiste todos os dias é esse excesso. O excesso da legítima defesa, que a descaracteriza à luz do direito. Não se pode mais falar em legítima defesa, em razão desse excesso gerador de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade.
Wálter Maierovitch
Josias: Trump mantém obsessão por tarifas, mas sem foco no Brasil
Primeiro lugar, preciso realçar esse apego prolongado do Trump pela política tarifária que muitos imaginavam que ele refluiria, porque isso tem um efeito inflacionário na economia doméstica americana, ele não reflui, ao contrário, ele faz aqui uma concessão, ali outra, mas mantém essa sua obsessão por tarifas.
Josias de Souza, colunista do UOL
Paulinho da Força prevê reduzir 'entre 7 e 11 anos' a pena de Bolsonaro
Eu não tenho o relatório ainda. Mas a possibilidade de anistia geral e irrestrita, no meu relatório, não existe. O que eu vou fazer é uma redução de penas, vou mexer com o Código Penal garantindo que essas pessoas que estão presas possam sair. É um relatório geral que beneficia as pessoas que estão presas, as pessoas que estão em casa com tornozeleira, as pessoas que saíram do país com medo de ser presas. Todas essas pessoas vão poder voltar à sua vida normal, do meu ponto de vista, na medida que a gente vai reduzir as penas. E, lógico, que vai também reduzir as penas do núcleo central ali, do chamado golpe. Inclusive do Bolsonaro, então dá a redução de penas para o Bolsonaro.
Paulinho da Força
Deputado defende bolsonarista em ação contra Eduardo: 'Opções reduzidas'
As minhas opções estavam reduzidas, porque todos tem algum apoio a presidente. Não havia nenhum deputado isento numa campanha presidencial. O deputado Marcelo Freitas é um delegado da Polícia Federal licenciado. Ele trabalhou durante três anos cedido no gabinete do ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, trabalhou numa força-tarefa também da Lava Jato junto com o ministro Teori Zavascki, então tenho certeza absoluta que vai ter a imparcialidade por conta disso que a gente designou hoje pela manhã o delegado Marcelo Freitas como relator.
Fábio Schiochet
