'Cartas marcadas': Josias critica escolha de 'amigo' em ação contra Eduardo

A escolha do deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil), aliado do bolsonarismo, como relator do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro indica um cenário de proteção ao parlamentar, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Freitas foi selecionado a partir de uma lista tríplice que incluía nomes oposicionistas, mas a decisão privilegiou um perfil próximo ao bolsonarismo. Para Josias, isso compromete a imparcialidade do Conselho de Ética.