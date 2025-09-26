Macêdo diz que passa por 'cerco político' no governo e que cargo é de Lula

Até então, segundo o ministro, não houve conversa. "Nunca teve discussão sobre isso, o presidente nunca tratou comigo sobre sair do ministério", afirmou, após evento no Palácio do Planalto.

Macêdo disse entender também que as trocas são do jogo. "Eu tenho um assunto muito bem resolvido na minha cabeça. O cargo é do presidente da República. O povo deu [a ele, com o voto] todo o direito de nomear, de tirar, colocar no lixo, fazer mudança a hora que ele quiser."

A possível chegada de Boulos teria dois desafios principais. São eles: solidificar a relação com movimentos sociais de porte nacional, que anda enfraquecida, e aumentar o contato com movimentos ligados à juventude.

O ministro refutou mais uma vez que tenha tratado sobre uma candidatura à Câmara dos Deputados. O UOL apurou que o ministro considera, sim, a ida, e, quem sabe, ao Senado, a depender do arranjo no estado, e isso seria incentivado pelo partido e pela cúpula do governo.

"Se eu vou disputar a eleição, se eu não vou disputar a eleição, quem é que vai definir [é o presidente]", disse. "Eu não tenho um projeto pessoal. Meu projeto é o projeto do Lula."

Se ficar e decidir concorrer, deixaria a pasta só no final de março no ano que vem. Preocupados com a ascensão da direita, petistas e governistas têm incentivado que todos os ministros com possibilidade de vitória para o Legislativo saiam para concorrer em 2026.