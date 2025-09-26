Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

Os empresários foram presos após a PF apontar que estavam dilapidando patrimônio e seguiam cometendo crimes. Eles já haviam sido alvos de buscas da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril pela PF em vários estados.

Como bem aponta a PGR, em análise incipiente e precária, inerente à cognição sumária, típica das medidas de natureza cautelar, a Polícia Federal apresenta evidências suficientes para corroborar a hipótese de que, em tese, os investigados prosseguiriam ainda a praticar delitos, notadamente buscando ocultar ou dilapidar o patrimônio angariado por meio de condutas ilícitas e branquear os recursos provenientes do esquema criminoso.

André Mendonça, ministro do STF, na decisão

Quem são os presos

A PF aponta desvio de R$ 53 milhões por Antunes. A PF aponta o "Careca do INSS" como um dos mentores do esquema de descontos indevidos nas aposentadorias. Com esses valores, o empresário teria construído um patrimônio milionário. Segundo a PF, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.

Discussão em depoimento à CPMI do INSS. O advogado de Antunes discutiu com um deputado, o que levou a sessão a ser suspensa temporariamente ontem.

Deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que o Careca do INSS é o "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil". Foi esse comentário do relator da CPMI que deu início à confusão na sessão no Senado.