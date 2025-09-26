Motta sobre Lula: 'Eleito 3 vezes, já caminhando para sua 4ª eleição'

Presidente do PSD, Gilberto Kassab estava no evento. "Nosso rumo é com Tarcísio, ou Ratinho Jr. ou Leite", afirmou a jornalistas. Também estavam no evento Eduardo Leite (PSD-RS), Eduardo Riedel (PP-MS), Mauro Mendes (União-MT), Raquel Lyra (PSD-PE) e Rafael Fonteles (PI-PT), além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), e do Recife, João Campos (PSB).

Presidente da Câmara diz que a Casa é "onde a radicalização grita mais forte". Sem citar as críticas à Câmara após a aprovação da PEC da Blindagem (enterrada depois na Comissão de Constituição de Justiça do Senado), ele afirmou que a Casa por tem o "maior volume de representação".

Segundo Motta, a escolha do relator da PEC da Segurança Pública foi para distanciar o debate da polarização. O deputado federal Mendonça Filho (União-PE) ficou com a relatoria do texto, que reorganiza as forças de segurança.

Combate ao crime organizado

Motta afirmou que é preciso "sufocar o dinheiro" lavado por organizações criminosas para enfrentar o crime. O presidente da Câmara citou que hoje muitos grupos criminosos se infiltraram em áreas da sociedade.