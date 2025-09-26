Processo de Eduardo divide Câmara, mas deve terminar este ano, diz relator

Nesse primeiro momento, analisaremos aquilo que chamamos de juízo primeiro, no qual analisamos se a representação é inepta ou se carece de justa causa. Feita essa análise, submeto esse primeiro relatório ao Conselho de Ética, que decide por intermédio do seu colegiado, pelo início do procedimento administrativo ou não contra Eduardo, o que deve acontecer já a partir da próxima semana.

Sem antecipar o mérito sobre a representação apresentada pelo PT, enxergo uma certa polarização também na Câmara. Não há um consenso nesse momento sobre qual posição a ser adotada. Compreendemos com certa clareza que essa posição resultará a partir da instrução desse processo disciplinar conduzido pelo Conselho de Ética.

É importante ficar claro que as duas conclusões são absolutamente indissociáveis entre si. Ou se entende que Eduardo está no livre exercício do seu mandato parlamentar e, portanto, pode se manifestar como bem quiser, ou se ele, de fato, está a atentar contra as instituições democráticas de nosso país. O que devemos fazer é permitir que ele possa apresentar a sua versão sobre os fatos e trabalhar em cima das garantias constitucionais que lhes são devidas. Marcelo Freitas, deputado federal (União-MG)

Freitas explica que a análise técnica vai considerar se Eduardo Bolsonaro agiu no livre exercício do mandato ou atentou contra as instituições democráticas. O relator destaca que o resultado depende do colegiado e, em caso de cassação, da decisão do plenário.

Muita coisa ainda carece de robustez probatória, ou seja, é preciso, inclusive, que na representação se colha mais elementos de convicção apresentados na representação originária do próprio PT. Nós vamos ouvi-lo e é preciso ficar claro que existe uma corrente no parlamento brasileiro.