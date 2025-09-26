'Quem teme ser preso está querendo briga, não pacificação', diz Barroso

Seja raiva de esquerda, seja raiva de direita. A raiva, o ódio, a inaceitação do outro, é uma coisa muito ruim na vida. E eu gostaria de ter sido a pessoa que pudesse ter feito um resgate maior da civilidade no país, que é perfeitamente possível. Eu convivo aqui com o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça e eu temos visões muito diferentes sobre muitas coisas nessa vida. mas eu quero muito bem a ele, admiro ele, nós somos amigos.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Fala do ministro ocorre em meio à pressão de bolsonaristas pela anistia aos condenados do 8 de Janeiro. A Câmara discute a chamada PEC da Dosimetria, que deve atenuar as penas dos condenados por envolvimento nos atos golpistas e também reduzir a pena imposta a Bolsonaro. Ele foi punido com 27 anos e três meses de prisão por ter atuado como liderança do plano golpista.

Barroso disse acreditar que o fim do julgamento de todos os núcleos da trama golpista pode ajudar a melhorar o ambiente. Para o ministro, a conclusão das ações envolvendo os 34 denunciados pelo plano golpista deve contribuir para amenizar o clima acirrado. "O país vai se pacificar progressivamente depois que acabar o julgamento de todos os núcleos", disse.

Barroso ainda apontou que a punição tem o objetivo de prevenir a ocorrência de novos crimes. Para ele, a decisão de julgar trama golpista foi imprescindível para encerrar os ciclos de "atraso" na história brasileira, marcada por golpes e contragolpes.