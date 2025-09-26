Paulinho da Força prevê reduzir 'entre 7 e 11 anos' a pena de Bolsonaro

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou que seu relatório sobre os atos de 8 de janeiro prevê redução de penas para todos os condenados, inclusive Jair Bolsonaro, no UOL News, do Canal UOL.

Paulinho descarta a possibilidade de uma anistia ampla, alegando que o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional o perdão a crimes contra o Estado Democrático de Direito. O foco do relator está em alterar o Código Penal para reduzir as penas.