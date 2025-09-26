Sabino é a 13ª troca de ministros no governo Lula; veja lista

A saída de Celso Sabino (União Brasil-PA) do Ministério do Turismo, anunciada hoje, representa a décima terceira troca de ministro desde o início do governo Lula.

O que aconteceu

A primeira mudança ocorreu em abril de 2023, com a saída do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Gonçalves Dias. Em seu lugar, Lula nomeou o general Marcos Antônio Amaro. Dias deixou o cargo após o vazamento de imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto o mostrarem interagindo com bolsonaristas nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

A segunda troca aconteceu em julho de 2023, com a saída de Daniela Carneiro (União-RJ) do Ministério do Turismo. Celso Sabino (União-PA), hoje de saída, assumiu o cargo. A troca inaugurou uma reforma ministerial feita por Lula para atrair partidos do Centrão (União Brasil, Republicanos e PP) para a base do governo.