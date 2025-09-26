Daniela Lima: STF aposta em reunião de Lula com Trump para evitar escalada

Naquele momento, o ministro teria dito que não era necessário, e pedido para esperar e ver se haveria alguma mudança no ambiente político, assim como falou Barroso de tentar resolver prioritariamente pela via da política do que pela do acionamento do Judiciário.

Os ministros já falaram ali internamente, ainda mais porque havia a previsão de que todos os integrantes que votaram pela condenação de Bolsonaro na primeira turma, ou seja, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, fossem também sancionados pela Magnitsky. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima detalha que há a expectativa entre os ministros de que a via política seja suficiente para evitar novas sanções, mas alternativas jurídicas seguem no radar.

Pessoas que participam das conversas com os EUA dizem é que seguraram a Magnitsky para o restante da Primeira Turma, já em um gesto. Então há uma expectativa de que essas conversas políticas supram.

Agora, por conta da previsão de que outros seriam sancionados com a mesma lei de estrangulamento financeiro, Dino já indicou qual é o caminho a ser percorrido. É dizer que uma decisão de um país estrangeiro que incida no Brasil tem que ser validada pela Suprema Corte.