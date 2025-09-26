Josias: Trump mantém obsessão por tarifas, mas sem foco no Brasil

Nós vamos precisar analisar para ver se vai nos afetar, porque ele baixou alíquotas que podem chegar a 100%, mas armários de cozinha, por exemplo, ficou em 50%. De toda maneira, os armários de cozinha foram taxados pelo Trump em 50%, que já é a tarifa imposta ao Brasil. Estofados, 30%, é menor do que os 50% já impostos ao Brasil. E aí tem caminhões pesados com alíquota de 25%, não sei se isso vai afetar a indústria automobilística do Brasil, não creio, e há alíquotas de 100% para medicamentos.

Josias de Souza

O colunista aponta que, apesar do anúncio, o Brasil não sofrerá impacto muito maior do que já enfrentava desde a rodada anterior de tarifas.

Então, aparentemente, o Brasil não será tão mais afetado do que já foi, com os 50% que o Trump aplicou contra as exportações brasileiras, que praticamente inviabilizam o comércio entre os dois países, exceto naqueles casos que foram incluídos numa lista de exceções.

