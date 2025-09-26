Josias: Trump mantém obsessão por tarifas, mas sem foco no Brasil

O presidente dos EUA, Donald Trump, aprofundou o protecionismo ao anunciar tarifas de até 100% sobre importações e segue "obcecado" pelo tema, avalia Josias de Souza, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL. Segundo ele, a medida reforça a política tarifária, frustrando expectativas de concessões ao Brasil.
O setor de móveis brasileiro já vinha sendo prejudicado desde agosto, quando os EUA elevaram tarifas a até 50%. A maior parte dos produtos do Brasil segue sob as taxas máximas, o que, para especialistas, limita o impacto adicional das novas medidas.
Primeiro lugar, preciso realçar esse apego prolongado do Trump pela política tarifária que muitos imaginavam que ele refluiria, porque isso tem um efeito inflacionário na economia doméstica americana, ele não reflui, ao contrário, ele faz aqui uma concessão, ali outra, mas mantém essa sua obsessão por tarifas.
Josias de Souza, colunista do UOL
Nós vamos precisar analisar para ver se vai nos afetar, porque ele baixou alíquotas que podem chegar a 100%, mas armários de cozinha, por exemplo, ficou em 50%. De toda maneira, os armários de cozinha foram taxados pelo Trump em 50%, que já é a tarifa imposta ao Brasil. Estofados, 30%, é menor do que os 50% já impostos ao Brasil. E aí tem caminhões pesados com alíquota de 25%, não sei se isso vai afetar a indústria automobilística do Brasil, não creio, e há alíquotas de 100% para medicamentos.
Josias de Souza
O colunista aponta que, apesar do anúncio, o Brasil não sofrerá impacto muito maior do que já enfrentava desde a rodada anterior de tarifas.
Então, aparentemente, o Brasil não será tão mais afetado do que já foi, com os 50% que o Trump aplicou contra as exportações brasileiras, que praticamente inviabilizam o comércio entre os dois países, exceto naqueles casos que foram incluídos numa lista de exceções.
Josias de Souza
Maierovitch: Como Hitler, Netanyahu faz uso de propaganda de guerra na ONU
Foi gravíssimo. A gente tem que pensar que a legítima defesa é limitada pelo direito internacional. Não pode ter excesso. E o que a gente assistiu e assiste todos os dias é esse excesso. O excesso da legítima defesa, que a descaracteriza à luz do direito. Não se pode mais falar em legítima defesa, em razão desse excesso gerador de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade.
Wálter Maierovitch
Paulinho da Força prevê reduzir 'entre 7 e 11 anos' a pena de Bolsonaro
Eu não tenho o relatório ainda. Mas a possibilidade de anistia geral e irrestrita, no meu relatório, não existe. O que eu vou fazer é uma redução de penas, vou mexer com o Código Penal garantindo que essas pessoas que estão presas possam sair. É um relatório geral que beneficia as pessoas que estão presas, as pessoas que estão em casa com tornozeleira, as pessoas que saíram do país com medo de ser presas. Todas essas pessoas vão poder voltar à sua vida normal, do meu ponto de vista, na medida que a gente vai reduzir as penas. E, lógico, que vai também reduzir as penas do núcleo central ali, do chamado golpe. Inclusive do Bolsonaro, então dá a redução de penas para o Bolsonaro.
Paulinho da Força
'Cartas marcadas': Josias critica escolha de 'amigo' em ação contra Eduardo
Nós estamos diante de um jogo de cartas marcadas. Se você tem uma lista tríplice e tem a possibilidade de escolher parlamentares que são claramente favoráveis à ao expurgo do deputado Eduardo Bolsonaro dos quadros da Câmara, que não contemporizariam com as evidências que pesam contra o Eduardo Bolsonaro. Aí o presidente da Comissão de Ética escolhe esse parlamentar, o delegado Marcelo Freitas, que é um parlamentar do União Brasil, que fez campanha pro Bolsonaro em 2018, repetiu a dose em 2022, significa dizer que ele concordou com tudo que o Bolsonaro fez durante os quatro anos da sua precária presidência da República. Então, obviamente, o Eduardo Bolsonaro não está com o seu processo nas mãos de um inimigo, é um amigo do bolsonarismo.
Josias de Souza
Deputado defende bolsonarista em ação contra Eduardo: 'Opções reduzidas'
As minhas opções estavam reduzidas, porque todos tem algum apoio a presidente. Não havia nenhum deputado isento numa campanha presidencial. O deputado Marcelo Freitas é um delegado da Polícia Federal licenciado. Ele trabalhou durante três anos cedido no gabinete do ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, trabalhou numa força-tarefa também da Lava Jato junto com o ministro Teori Zavascki, então tenho certeza absoluta que vai ter a imparcialidade por conta disso que a gente designou hoje pela manhã o delegado Marcelo Freitas como relator.
Fábio Schiochet
