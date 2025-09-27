Barroso propõe ao Congresso aumento de 8% a servidores do Judiciário

Iniciativa prevê reajuste de 8% ao ano para as carreiras até 2028. Expectativa é de que reajustes sejam aplicados no mês de julho de cada ano. Ministros apontam que proposta não corrige totalmente a defasagem salarial das categorias, mas que contempla as discussões realizadas no Fórum Nacional de Discussão Permanente da Carreira dos Servidores do Judiciário, em julho deste ano.

Proposta envolve os servidores de carreira do Judiciário em todo o país e não impacta nos salários de juízes e dos próprios ministros. Proposta altera os vencimentos dos analistas, técnicos e auxiliares.

Texto passará pela análise da Câmara dos Deputados antes de seguir para o Senado. Só depois de aprovada nas duas casas é que a proposta poderá ser sancionada pelo presidente Lula.

Texto é assinado por Barroso, pela presidente do TSE, Cármen Lúcia, pelo presidente do STJ, Herman Benjamin, pelo presidente do TST, Aloysio Corrêa da Veiga, pela presidente do STM, Maria Elizabeth Teixeira Rocha e pelo presidente do TJDFT, Waldir Leôncio.