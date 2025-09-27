Fux vota para absolver réus de 8/1 e retoma falas usadas para Bolsonaro

Ministro absolveu integralmente Cristiane Angélica Dumont Araújo. Fux a isentou das acusações de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de bem tombado, por falta de provas individualizadas. O UOL entrou em contato com a defesa de Cristiane e aguarda um posicionamento.

Fux criticou a denúncia por "generalizar condutas". Segundo ele, não estariam apontados quais seriam os danos causados pelos acusados.

Na ação de outro réu, Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, ministro votou pela condenação a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração de bem tombado. Fux afastou as acusações de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito e associação criminosa, destacando a ausência de provas para sustentar os crimes mais graves. O UOL também procurou a defesa de Gouveia, mas não obteve retorno até o momento.

Fux rebateu críticas

Ministro defendeu sua atuação e rejeitou rótulos de "punitivista" ou garantista. Ele criticou decisões tomadas com urgência, ao afirmar que, em momentos de comoção, "a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza". Fux disse ainda que um magistrado não deve "buscar coerência no erro nem se submeter a rótulos que aprisionem sua coerência".

Ele rebateu críticas sobre sua mudança de entendimento e defendeu a legitimidade de rever posicionamentos. "Meu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Realinho-me, pois, não por fragilidade de propósito, mas por firmeza na defesa do Estado de Direito".