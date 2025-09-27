Condicionar isenção do IR ao PL da Dosimetria é 'loucura', diz Haddad

A vinculação da votação das duas propostas foi sugerida pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Relator do PL da Dosimetria, ele começou a negociar a aprovação do texto nesta semana, embora a data de votação ainda não tenha sido definida.

Após a declaração de Paulinho, o presidente da Câmara refutou a apreciação conjunta dos projetos. Hugo Motta (Republicanos-PB) marcou para a próxima quarta-feira (1º) a votação da proposta que amplia a isenção do IR. Além de isenção quem ganha até R$ 5.000, o texto prevê desconto a quem ganha até R$ 7.350 por mês.

O PL da isenção foi relatado pelo aliado de Motta, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Ele já foi aprovado em uma comissão especial em julho e agora espera análise do Plenário.

Promessa eleitoral de Lula (PT) em 2022, o texto foi enviado pelo governo ao Congresso em março. Para compensar a perda de arrecadação, o texto sugere a criação de uma alíquota de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil por ano.

"Taxa Selic a 15% é alta"

Haddad também criticou a taxa de juros em 15% ao ano. "O Brasil crescer do jeito que tá crescendo com essa taxa de juros... (...) Agora está crescendo menos porque a taxa de juros tá muito alta", disse ele na mesma entrevista.