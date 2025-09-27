Assine UOL
Representante do X ficou com imóvel bloqueado mesmo após rede ser liberada

Mateus Coutinho
Do UOL, em Brasília
Alexandre de Moraes durante o quinto dia do julgamento da trama golpista no STF
Alexandre de Moraes durante o quinto dia do julgamento da trama golpista no STF Imagem: Adriano Machado/REUTERS

A advogada que representa o X no Brasil, Rachel Villa Nova Conceição, permaneceu com seu imóvel bloqueado seis meses depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) reconhecer o pagamento das multas da empresa e liberar a volta da atividade da rede social no Brasil.

O que aconteceu

Advogada se deu conta de bloqueio ao pagar o IPTU do imóvel em abril deste ano. Registro de que o bem seguia indisponível por ordem do STF ainda aparecia no cartório de imóveis onde o apartamento dela está cadastrado. Na prática, essa medida impedia Raquel de vender, doar ou transferir o imóvel.

Diante da situação, ela recorreu ao STF pedindo que a ordem de desbloqueio fosse cumprida. Moraes já havia autorizado o desbloqueio de bens dela depois de liberar as contas do X e de sua representante no Brasil, em outubro daquele ano, após a empresa de Elon Musk quitar as multas impostas pelo STF e voltar a atender as ordens do tribunal em investigações policiais envolvendo bolsonaristas.

Ministro mandou desbloquear imediatamente o imóvel em decisão de 6 de maio deste ano. A ordem foi comunicada diretamente ao cartório onde está registrado o imóvel de Raquel no dia 8 de maio. A reportagem tentou contato com a defesa de Rachel por telefone e e-mail, mas não obteve retorno, o espaço está aberto para manifestação.

Na decisão que liberou o imóvel, Moraes listou histórico de decisões dele. Cronologia mostra que ministro foi desbloqueando bens e valores de Rachel somente depois que a defesa dela demandou diretamente ao tribunal.

As decisões de Moraes

  • Em 8 de outubro de 2024 ele determinou a volta imediata do X no Brasil após a rede cumprir uma série de determinações impostas pelo STF. Medidas incluiram o pagamento de multa imposta à empresa e a Rachel pelo descumprimento de ordens anteriores de Moraes.
  • Em 9 de outubro de 2024, Moraes determinou o desbloqueio dos bens da empresa X no Brasil.
  • Em 4 de novembro de 2024, defesa de Rachel havia pedido a extensão da decisão sobre o X para desbloquear também os bens dela
  • Em 12 de novembro de 2024, Moraes determinou o imediato desbloqueio de bens e ativos financeiros de Rachel
  • Em 28 de abril de 2025, a defesa de Rachel pediu o desbloqueio de um apartamento dela em São Paulo
  • Em 6 de maio de 2025, Moraes determinou o imediato desbloqueio e mandou oficiar ao cartório do imóvel comunicando sobre a decisão.

