Representante do X ficou com imóvel bloqueado mesmo após rede ser liberada

A advogada que representa o X no Brasil, Rachel Villa Nova Conceição, permaneceu com seu imóvel bloqueado seis meses depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) reconhecer o pagamento das multas da empresa e liberar a volta da atividade da rede social no Brasil.
O que aconteceu
Advogada se deu conta de bloqueio ao pagar o IPTU do imóvel em abril deste ano. Registro de que o bem seguia indisponível por ordem do STF ainda aparecia no cartório de imóveis onde o apartamento dela está cadastrado. Na prática, essa medida impedia Raquel de vender, doar ou transferir o imóvel.
Diante da situação, ela recorreu ao STF pedindo que a ordem de desbloqueio fosse cumprida. Moraes já havia autorizado o desbloqueio de bens dela depois de liberar as contas do X e de sua representante no Brasil, em outubro daquele ano, após a empresa de Elon Musk quitar as multas impostas pelo STF e voltar a atender as ordens do tribunal em investigações policiais envolvendo bolsonaristas.
Ministro mandou desbloquear imediatamente o imóvel em decisão de 6 de maio deste ano. A ordem foi comunicada diretamente ao cartório onde está registrado o imóvel de Raquel no dia 8 de maio. A reportagem tentou contato com a defesa de Rachel por telefone e e-mail, mas não obteve retorno, o espaço está aberto para manifestação.
Na decisão que liberou o imóvel, Moraes listou histórico de decisões dele. Cronologia mostra que ministro foi desbloqueando bens e valores de Rachel somente depois que a defesa dela demandou diretamente ao tribunal.
As decisões de Moraes
- Em 8 de outubro de 2024 ele determinou a volta imediata do X no Brasil após a rede cumprir uma série de determinações impostas pelo STF. Medidas incluiram o pagamento de multa imposta à empresa e a Rachel pelo descumprimento de ordens anteriores de Moraes.
- Em 9 de outubro de 2024, Moraes determinou o desbloqueio dos bens da empresa X no Brasil.
- Em 4 de novembro de 2024, defesa de Rachel havia pedido a extensão da decisão sobre o X para desbloquear também os bens dela
- Em 12 de novembro de 2024, Moraes determinou o imediato desbloqueio de bens e ativos financeiros de Rachel
- Em 28 de abril de 2025, a defesa de Rachel pediu o desbloqueio de um apartamento dela em São Paulo
- Em 6 de maio de 2025, Moraes determinou o imediato desbloqueio e mandou oficiar ao cartório do imóvel comunicando sobre a decisão.
