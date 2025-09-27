PF terá sala na central de monitoramento da Smart Sampa para acessar dados

"Eles [agentes federais] terão acesso, terá uma sala da Polícia Federal dentro do Smart Sampa para poder acessar as câmeras, disse prefeito. "Se você estiver investigando um traficante, eles vão poder através das câmeras do Smart Sampa saber o carro dessa pessoa, por onde passou, que hora que passou e fazer o combate ao crime", afirmou Nunes.

Convênio está em "fase final de tratativas", segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Ele prevê cooperação técnica entre as partes. Com a assinatura, agentes federais poderão se deslocar até a central de monitoramento do Smart Sampa para ter acesso ao sistema de vigilância inteligente da capital e consultar registros que ajudem nas investigações em andamento e em novas apurações.

Inaugurado em 2024, o Smart Sampa é uma das principais bandeiras da gestão de Ricardo Nunes. O sistema opera por meio de uma central de monitoramento que integra órgãos públicos, como a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), SPTrans, Guarda Civil Metropolitana, polícias civil e militar e Defesa Civil. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana.

Programa tem 40 mil câmeras localizadas em todas as regiões da cidade, segundo a pasta. Prefeito afirmou que a gestão pretende dobrar o número de equipamentos. "Vamos ter um sistema de viodeomonitoramento por câmera com inteligência artificial em todos os cantos da cidade", afirmou Nunes.

Procurada, a Polícia Federal ainda não se manifestou a respeito.

"Programa vigia mas não protege", diz estudo

Estudo divulgado em julho pelo Cesec (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania) não tem efetividade na diminuição de furtos e roubos. A pesquisa demonstrou que o programa "não produziu efeitos significativos nos indicadores de criminalidade analisados (furto, roubos e homicídios) sob o custo de R$ 10 milhões por mês, de acordo com dados da prefeitura.